El clásico Dodge 400 , uno de los autos más emblemáticos de la industria nacional durante los años 80, vuelve a ser noticia gracias a la inteligencia artificial. Mediante una recreación digital, se dio a conocer cómo sería una versión 2027 del histórico automóvil, con un diseño moderno, líneas más aerodinámicas y tecnología actual.

El Dodge 400 fue un automóvil de tamaño mediano producido por Chrysler Argentina a comienzos de los años 80, como parte de una línea que buscaba ofrecer una alternativa moderna y nacional.

El modelo derivaba del Dodge Aspen y compartía elementos de diseño y mecánica con otros autos de la gama de la época.

Su producción local se extendió hasta mediados de esa década, y fue reconocido por su robustez, su andar cómodo y su motor confiable.

El sedán era impulsado por un motor de seis cilindros en línea de 3.7 litros , asociado a una caja manual de cuatro velocidades.

Su diseño conservaba la elegancia clásica de los autos norteamericanos, con una trompa larga, parrilla cromada y faros rectangulares, elementos muy característicos del estilo de los años 80.

Cómo sería el Dodge 400 en versión 2027

Según la recreación hecha con inteligencia artificial, el nuevo Dodge 400 mantendría parte de su esencia original, pero incorporaría un diseño totalmente renovado.

Así sería el nuevo Dodge 400 la versión 2027 del histórico auto

La carrocería tendría líneas más fluidas y un frente con faros LED integrados. En cuanto al interior, se imagina una cabina completamente digitalizada, con pantallas táctiles, conectividad total y materiales sustentables.

En esta versión 2027, el motor podría ser híbrido o totalmente eléctrico, en línea con las tendencias actuales de Dodge, que ya ha comenzado a electrificar su catálogo en otros mercados.

Un guiño a la historia de los autos en argentina

Aunque esta recreación es solo un ejercicio de imaginación, demuestra el interés que aún despiertan los autos clásicos en el público argentino.

Modelos como el Dodge 400 marcaron una época y aún hoy son recordados por su diseño imponente y su espíritu nacional.