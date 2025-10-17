Ni 50 ni 100 km: cada cuánto se recomienda revisar la alineación del auto tras un bache o golpe

Los baches son un problema habitual en las calles, y aunque muchos conductores los esquivan, basta un solo golpe fuerte para que la alineación de los autos se vea afectada. Este desajuste no siempre se percibe de inmediato, pero puede derivar en un desgaste acelerado de los neumáticos, un mayor consumo de combustible y daños en la suspensión o dirección.

La alineación es el proceso que ajusta los ángulos de las ruedas para que estén perfectamente paralelas entre sí y perpendiculares al suelo.

Es fundamental para que el vehículo mantenga su trayectoria recta sin que el volante “tire” hacia un lado, garantizando así estabilidad, seguridad y confort al conducir.

Después de pasar por un bache profundo o un golpe contra un cordón , es recomendable revisar el estado de la alineación, incluso si el vehículo parece funcionar con normalidad. Hay señales claras que pueden indicar un desajuste:

Un error común es esperar a que el auto “se desvíe mucho” para hacer una revisión, pero a veces el daño es progresivo y silencioso. Por eso, los especialistas recomiendan actuar de forma preventiva, en cuanto a su mantenimiento.

Dirección más dura o más sensible de lo habitual.

Desgaste irregular en los neumáticos (por ejemplo, más en el borde interno o externo).

Vibraciones o tironeos leves en el volante a determinadas velocidades.

El volante queda torcido incluso cuando el auto circula en línea recta.

El auto se va hacia un lado cuando soltás el volante.

Cada cuánto revisar la alineación

En condiciones normales, un chequeo de alineación y balanceo debe realizarse cada 10.000 kilómetros o una vez al año, lo que ocurra primero.

Sin embargo, cuando el vehículo sufre un golpe fuerte —como caer en un pozo, subir bruscamente un cordón o golpear una cuneta— conviene hacer una revisión inmediata, incluso si los síntomas no son evidentes.

Un pequeño desajuste en los ángulos de las ruedas puede provocar que el neumático se desgaste hasta un 30% más rápido, afectando no solo su duración, sino también el rendimiento general del auto.

Además, una alineación incorrecta puede alterar el funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) en autos modernos, como el control de estabilidad o el frenado asistido.

image

Qué se revisa en una alineación completa

Una alineación profesional incluye la verificación de tres ángulos clave:

Convergencia: determina si las ruedas delanteras apuntan hacia adentro o hacia afuera.

Caída (camber): el ángulo de inclinación de la rueda respecto al suelo.

Avance (caster): el ángulo del eje de dirección respecto a la vertical del vehículo.

En los talleres modernos, estos valores se ajustan mediante equipos computarizados de alta precisión, que comparan las medidas del vehículo con las especificaciones de fábrica.