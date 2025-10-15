La venta de autos usados creció en septiembre y volvió a liderar un modelo clasico

El mercado de autos usados volvió a mostrar signos de dinamismo en septiembre, pese a que en líneas generales hubo un freno que se percibe desde julio. A partir de las dificultades para acceder al financiamiento, las concesionarias vieron cómo se dificultaron las ventas que habían superado las expectativas en el primer semestre de 2025.

En este marco, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , durante el noveno mes del año se comercializaron 171.364 unidades, lo que representó un aumento del 5,45% respecto del mismo mes de 2024 (162.515 vehículos).

En tanto, el mismo informe también amplió que en comparación con agosto de 2025 se habían vendido 167.525 autos . Por este motivo, el crecimiento fue del 2,29% lo que confirma la tendencia de alza en este segmento.

El acumulado de los primeros nueve meses de 2025 también mostró un panorama favorable para el sector de usados ya que se contabilizaron 1.436.656 autos que cambiaron de dueño. La cifra implica un incremento del 13,84% frente al mismo período del año anterior.

En cuanto a los modelos más requeridos, el Volkswagen Gol volvió a liderar las preferencias de los compradores, con 9.313 unidades vendidas en septiembre. Desde la Cámara de Comercio expresaron que el repunte del sector se da en un contexto de reactivación del mercado automotriz, impulsado por una mayor estabilidad en los precios y la recuperación del poder adquisitivo, factores que han favorecido el interés por los autos usados frente a las opciones cero kilómetro.

Qué pasó con los autos nuevos

Con respecto a los autos 0 km, en septiembre también se registró un incremento que en la medición interanual fue de 27,8%. En tanto, con respecto a agosto la venta de vehículos nuevos creció 1,7% con 55.827 vehículos patentados. En los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 60,4% respecto de 2024.

Pese a los números positivos, la venta de 0 km tuvo una fuerte desaceleración a medida que transcurrieron los meses. Agosto y junio fueron meses de baja intermensual y más allá de que el sector muestra subas en el acumulado, el freno se percibe y hay dudas sobre si se llegarán a las metas que se proyectaban en enero.

Con relación a los autos nuevos más vendidos en el tope del ranking se ubicó el Toyota Yaris, seguido de la Hilux, la Ford Ranger, el Fiat Cronos y la Ford Territory.