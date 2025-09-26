Autos eléctricos y un avance clave: gigante chino firma convenio con empresa argentina de cargadores

La automotriz china BYD (Build Your Dreams) inició su desembarco en Argentina con la presentación de su primera preventa de autos eléctricos y un exclusivo test drive en el Shopping Unicenter. Esta llegada se da en un año clave: la reducción de aranceles y nuevas flexibilizaciones impulsan un crecimiento sin precedentes del parque de vehículos eléctricos para 2025 y 2026.
Alianza estratégica con Chargebox
Asimsimo, BYD firmó un convenio con Chargebox, empresa argentina especializada en infraestructura de carga para autos enchufables. El objetivo es garantizar que los vehículos eléctricos tengan acceso a soluciones de carga confiables desde el primer día, facilitando la transición hacia la movilidad eléctrica.
La llegada de BYD y su colaboración con Chargebox refuerzan la construcción de un ecosistema de carga sólido y confiable, clave para que la electromovilidad se consolide en el país. La alianza asegura que cada vehículo electrificado que ingrese cuente con infraestructura de carga disponible y accesible, detallaron las firmas en un comunicado conjunto.
BYD
Vehículos de BYD en Argentina.
BYD: innovación global
Fundada en 1994, BYD es un líder mundial en vehículos eléctricos y soluciones energéticas sostenibles, con presencia en seis continentes y más de 100 países. Su filial automotriz, BYD Auto, desarrolla vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, dominando tecnologías clave como baterías Blade, motores eléctricos y plataformas e y Super e-Platform. La compañía dejó de producir vehículos a combustión y lidera las ventas de autos eléctricos en China desde hace 10 años consecutivos.