26 de septiembre de 2025 - 20:05

Autos eléctricos y un avance clave: gigante chino firma convenio con empresa argentina de cargadores

BYD Argentina, filial local del gigante chino de autos eléctricos, firmó una alianza con Chargebox, la empresa local de cargadores para vehículos enchufables.

Alianza entre BYD y Chargebox.

Foto:

Vehículos de BYD en Argentina.

Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

La automotriz china BYD (Build Your Dreams) inició su desembarco en Argentina con la presentación de su primera preventa de autos eléctricos y un exclusivo test drive en el Shopping Unicenter. Esta llegada se da en un año clave: la reducción de aranceles y nuevas flexibilizaciones impulsan un crecimiento sin precedentes del parque de vehículos eléctricos para 2025 y 2026.

Alianza estratégica con Chargebox

Asimsimo, BYD firmó un convenio con Chargebox, empresa argentina especializada en infraestructura de carga para autos enchufables. El objetivo es garantizar que los vehículos eléctricos tengan acceso a soluciones de carga confiables desde el primer día, facilitando la transición hacia la movilidad eléctrica.

La llegada de BYD y su colaboración con Chargebox refuerzan la construcción de un ecosistema de carga sólido y confiable, clave para que la electromovilidad se consolide en el país. La alianza asegura que cada vehículo electrificado que ingrese cuente con infraestructura de carga disponible y accesible, detallaron las firmas en un comunicado conjunto.

Los vehículos que ofrece BYD en Argentina

  • BYD Dolphin Mini: hatchback eléctrico, funcional y ágil, con diseño deportivo, mayor espacio interior y conectividad Apple CarPlay y Android Auto.
  • BYD Yuan Pro: SUV 100% eléctrico, con 1.210 litros de baúl, pantalla giratoria de 12,8 pulgadas y asistente de voz Hi BYD.
  • BYD Song Pro DM-i: SUV híbrido enchufable, hasta 1.030 km de autonomía combinada, capacidad para cinco pasajeros y pantalla versátil que se adapta en horizontal, vertical o dividida.
BYD: innovación global

Fundada en 1994, BYD es un líder mundial en vehículos eléctricos y soluciones energéticas sostenibles, con presencia en seis continentes y más de 100 países. Su filial automotriz, BYD Auto, desarrolla vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, dominando tecnologías clave como baterías Blade, motores eléctricos y plataformas e y Super e-Platform. La compañía dejó de producir vehículos a combustión y lidera las ventas de autos eléctricos en China desde hace 10 años consecutivos.

