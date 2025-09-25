El Fiat Cronos se mantiene como el auto más elegido en Argentina , consolidando su liderazgo en patentamientos durante 2025. Producido en Córdoba, combina un motor eficiente con un diseño moderno y práctico. Tras los ajustes aplicados por Stellantis, sigue estando entre los precios de autos más competitivos del mercado local.

Este sedán, desarrollado por la automotriz Fiat , alcanzó más de 21.600 unidades patentadas en los primeros siete meses de 2025. Con esas cifras superó al Peugeot 208 y ratificó su dominio absoluto dentro del segmento B, confirmando su vigencia entre los consumidores que buscan un auto confiable y accesible.

El Fiat Cronos recibió un rediseño en abril que incluyó cambios en la trompa, nuevas llantas y pantallas multimedia más modernas. Sin embargo, mantuvo el motor 1.3 Firefly de 99 CV, disponible con caja manual de cinco marchas o automática CVT, lo que refuerza la versatilidad del modelo dentro de los autos compactos de Argentina .

El precio del Fiat Cronos en septiembre 2025: el sedán líder en ventas

A pesar de las subas recientes, la marca Stellantis lanzó un plan de financiamiento al 0% a 24 meses que cubre hasta el 80% del valor del auto . Esta estrategia busca sostener la demanda en un contexto de aumentos generalizados de precios en los autos 0 km.

Estos valores posicionan al Fiat Cronos como una de las opciones más accesibles de su categoría en Argentina.

Características del Fiat Cronos 2025

El auto se distingue por su equilibrio entre precio y equipamiento. Incorpora pantallas multimedia renovadas, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, y una cabina amplia para un sedán compacto.

En seguridad, la automotriz Fiat ofrece airbags, frenos ABS, control de estabilidad y anclajes Isofix, asegurando un nivel de protección destacado frente a otros autos del segmento.

image El precio del Fiat Cronos en septiembre 2025: el sedán líder en ventas

Su motor 1.3 Firefly, además de confiable, es económico: logra un consumo eficiente tanto en ciudad como en ruta, lo que lo hace ideal para quienes buscan un auto rendidor en Argentina.

La caja CVT en las versiones más completas mejora la comodidad de manejo, algo cada vez más valorado en los autos urbanos.

El diseño del Fiat Cronos, con líneas renovadas y un baúl de gran capacidad, lo convierte en una alternativa práctica para familias y profesionales.

Gracias a estas características, el Fiat Cronos sigue siendo el gran protagonista de Stellantis y el líder indiscutido en ventas de autos en Argentina, reafirmando su posición como el sedán más elegido del país.