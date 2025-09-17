El Fiat Pulse 2025 reafirma su posición como uno de los SUV compactos más atractivos en Argentina. Este auto combina diseño, confort y tecnología, respondiendo a las necesidades del público que busca un vehículo moderno y eficiente. Dentro del segmento de autos compactos, se distingue por su equilibrio entre estilo y funcionalidad.

El modelo de Fiat se adapta al entorno urbano, pero también a caminos irregulares gracias a su despeje de 190 mm. Este auto demuestra versatilidad, algo muy valorado en Argentina , donde las calles y rutas exigen resistencia. Así, se posiciona como uno de los autos preferidos de la automotriz italiana.

Puertas adentro, el Fiat Pulse ofrece conectividad avanzada con pantalla de hasta 10,1 pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Este auto refuerza su carácter tecnológico y práctico, convirtiéndose en una referencia dentro de los autos urbanos de Argentina .

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

En motorización, el Fiat Pulse se ofrece con dos opciones: el motor 1.3 de 99 CV con caja manual o CVT, y el 1.0 turbo de 120 CV con caja automática. Ambas variantes garantizan eficiencia y un consumo competitivo, características clave en el mercado de autos en Argentina .

Características destacadas del Fiat Pulse

El auto se presenta con tracción delantera y consumo promedio de 7 a 8 litros cada 100 km, una cifra competitiva en el mercado de autos de Argentina.

En dimensiones, el Fiat Pulse mide 4.099 mm de largo y su baúl ofrece entre 370 y 400 litros. Este auto resulta práctico y funcional, adaptándose al ritmo urbano de Argentina.

El peso de entre 1.140 y 1.234 kg le permite remolcar hasta 400 kg sin frenos. Este auto ofrece ventajas adicionales que lo destacan entre los SUV compactos de autos en Argentina.

En seguridad, el Fiat Pulse incorpora seis airbags, control de estabilidad y asistencia en pendientes. Este auto se suma a los modelos de autos que priorizan la protección en Argentina.

Las versiones más completas suman ADAS, como frenado autónomo y alerta de cambio de carril. El auto refuerza su posición en Argentina como uno de los autos más avanzados de Fiat.

En conjunto, el Fiat Pulse 2025 se presenta como un auto sólido, accesible y moderno, confirmando el liderazgo de la marca dentro del competitivo mercado de autos en Argentina.