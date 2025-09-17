17 de septiembre de 2025 - 13:33

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

El Fiat Pulse sigue consolidándose como un auto versátil y tecnológico en Argentina. Conocé sus precios actualizados y todas las características del auto.

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

asi se veria el nuevo fiat 1600: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Fiat 1600: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Fiat Pulse y Fiat Fastback 2026.

Doble lanzamiento de Fiat en Argentina: renovó el Pulse y el Fastback

Por Cristian Ortega

El modelo de Fiat se adapta al entorno urbano, pero también a caminos irregulares gracias a su despeje de 190 mm. Este auto demuestra versatilidad, algo muy valorado en Argentina, donde las calles y rutas exigen resistencia. Así, se posiciona como uno de los autos preferidos de la automotriz italiana.

image
Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Puertas adentro, el Fiat Pulse ofrece conectividad avanzada con pantalla de hasta 10,1 pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Este auto refuerza su carácter tecnológico y práctico, convirtiéndose en una referencia dentro de los autos urbanos de Argentina.

En motorización, el Fiat Pulse se ofrece con dos opciones: el motor 1.3 de 99 CV con caja manual o CVT, y el 1.0 turbo de 120 CV con caja automática. Ambas variantes garantizan eficiencia y un consumo competitivo, características clave en el mercado de autos en Argentina.

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025

  • Fiat Pulse Drive 1.3 GSE MT: $32.669.000

  • Fiat Pulse Drive 1.3 GSE CVT: $34.027.000

  • Fiat Pulse Audace 1.0 T CVT: $36.770.000

  • Fiat Pulse Impetus 1.0 T CVT: $38.038.000

  • Fiat Pulse Abarth 270 Turbo 6AT: $39.893.000

    image
    Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

    Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Características destacadas del Fiat Pulse

El auto se presenta con tracción delantera y consumo promedio de 7 a 8 litros cada 100 km, una cifra competitiva en el mercado de autos de Argentina.

En dimensiones, el Fiat Pulse mide 4.099 mm de largo y su baúl ofrece entre 370 y 400 litros. Este auto resulta práctico y funcional, adaptándose al ritmo urbano de Argentina.

El peso de entre 1.140 y 1.234 kg le permite remolcar hasta 400 kg sin frenos. Este auto ofrece ventajas adicionales que lo destacan entre los SUV compactos de autos en Argentina.

image
Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

En seguridad, el Fiat Pulse incorpora seis airbags, control de estabilidad y asistencia en pendientes. Este auto se suma a los modelos de autos que priorizan la protección en Argentina.

Las versiones más completas suman ADAS, como frenado autónomo y alerta de cambio de carril. El auto refuerza su posición en Argentina como uno de los autos más avanzados de Fiat.

image
Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

Precio del Fiat Pulse en septiembre 2025: un SUV compacto que pisa fuerte en Argentina

En conjunto, el Fiat Pulse 2025 se presenta como un auto sólido, accesible y moderno, confirmando el liderazgo de la marca dentro del competitivo mercado de autos en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi se veria el nuevo toyota celica: la version 2026 del clasico automovil

Así se vería el nuevo Toyota Celica: la versión 2026 del clásico automóvil

Por Andrés Aguilera
México intenta frenar el ingreso de autos desde China.

México les declara la guerra a los autos chinos: sube aranceles hasta el 50%

Por Cristian Ortega
Honda XL 750 Transalp 2025.

Tras dos décadas, Honda volvió a ofrecer la XL750 Transalp (2025) en Argentina

Por Cristian Ortega
Manijas de autos empotradas y eléctricas.

Peligro oculto en autos eléctricos: manijas empotradas pueden dejar atrapados a los ocupantes

Por Cristian Ortega