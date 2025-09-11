Así se vería el nuevo Fiat 1600: la versión 2026 del histórico auto

Autos. La inteligencia artificial rescata al Fiat 1600, un modelo argentino de los setenta, en una recreación digital 2026.

El Fiat 1600 fue un automóvil fabricado exclusivamente en Argentina entre 1969 y 1972. Nació como un modelo de transición entre el 1500 y el 125, combinando la carrocería del segundo con el motor del primero. Hoy, la inteligencia artificial imagina cómo luciría en 2026, en una propuesta conceptual incluida en proyecciones digitales de autos históricos.

Un modelo desarrollado en Argentina El fiat 1600 surgió como respuesta a la necesidad de modernizar la gama de la marca en el país. Con motor de 1625 cm³ y 88 HP, fue reconocido por su confiabilidad. Posteriormente apareció el 1600 90, con más potencia, y la recordada coupé 1600 Sport, diseñada en Argentina por Aldo Periz.

image En 1972, la línea fue reemplazada por el Fiat 125, que incorporó motores más modernos. Sin embargo, el 1600 quedó en la memoria de los argentinos por su estilo particular y su papel en competencias deportivas como el Turismo Nacional, donde protagonizó la histórica rivalidad Fiat vs. Peugeot.

El Fiat 1600 Sport y la Multicarga Además de la berlina, el automóvil tuvo versiones especiales como la coupé 1600 Sport, inspirada en la 1500 diseñada por Vignale, y la pick-up 1600 Multicarga, lanzada en 1972. Estas variantes marcaron la versatilidad del modelo y lo consolidaron como un clásico de la producción nacional.

La coupé deportiva alcanzaba 92 HP y ofrecía equipamiento innovador para su época, mientras que la Multicarga se convirtió en una de las primeras opciones de camioneta liviana producida en Argentina.