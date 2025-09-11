Ferrari 849 Testarossa: el superdeportivo híbrido que revive un mito con 1.050 CV y diseño radical

La Ferrari 849 Testarossa ya es una realidad y llega para marcar un nuevo capítulo en la historia de la firma italiana. Este superdeportivo híbrido enchufable sustituye a la SF90 Stradale y se consagra como el más potente jamás fabricado en Maranello, con 1.050 caballos de fuerza combinados entre un V8 biturbo y tres motores eléctricos.

El nombre no es casualidad: revive una de las denominaciones más icónicas de Ferrari. “Testarossa” fue utilizado en la competición desde 1956 y alcanzó fama mundial en 1984 con el modelo que se convirtió en un ícono de los años 80. Ahora, la marca recupera esa herencia para combinarla con lo último en innovación.

En el corazón de este auto , se encuentra el nuevo motor F154FC, completamente rediseñado. Sus turbos, colectores y piezas en titanio no solo aumentan la potencia hasta los 830 CV , sino que además reducen peso. A ello se suman 220 CV extra provenientes de tres motores eléctricos, todo gestionado por una batería de 7,45 kWh capaz de brindar hasta 25 km en modo 100% eléctrico.

El resultado es un superdeportivo que acelera de 0 a 100 km/h en 2,3 segundos y alcanza los 200 km/h en 6,35 segundos, con una velocidad máxima superior a 330 km/h. A pesar de su complejidad técnica, mantiene un peso en seco de 1.570 kg , logrando la mejor relación peso-potencia (1,5 kg/CV) de un Ferrari de producción.

La Ferrari 849 Testarossa también innova en dinámica. Estrena el sistema Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE), un “gemelo digital” que anticipa en tiempo real el comportamiento del auto. Esto permite un control más preciso de la tracción, el ABS Evo, el diferencial electrónico y la tracción total e4WD.

El chasis se complementa con un nuevo sistema de frenos con discos sobredimensionados, suspensión optimizada y neumáticos desarrollados junto a Michelin, Pirelli y Bridgestone. El agarre lateral y longitudinal se ve reforzado, asegurando constancia en pista y seguridad en carretera.

image El nuevo superdeportivo híbrido de Maranello marca un antes y un después en la industria de los autos de alta gama.

En aerodinámica, este superdeportivo híbrido genera 415 kg de carga a 250 km/h, 25 kg más que la SF90. Lo logra gracias a difusores rediseñados, alerón activo y una inédita cola doble inspirada en el 512 S. Además, el flujo de aire mejora en un 15% la refrigeración del motor y los frenos.

Diseño y habitáculo de última generación

El diseño exterior combina modernidad con referencias históricas. Su frontal horizontal recuerda a los modelos de los 80, mientras que las “twin tail” traseras le dan una personalidad radical. Las puertas esculpidas actúan como conductos aerodinámicos y las llantas forjadas integran perfiles que cumplen función estética y técnica.

image Con un 0 a 100 km/h en apenas 2,3 segundos, este auto se posiciona como uno de los más veloces del mercado mundial.

El interior mantiene la filosofía de Ferrari: sensación de monoplaza. Incluye un tablero flotante, mandos simplificados y el clásico botón Engine Start en el volante. Las pantallas digitales permiten configurar modos de conducción eléctrica, mientras que la conectividad incluye Apple CarPlay, Android Auto y MyFerrari Connect. Los asientos, disponibles en confort o fibra de carbono, priorizan la ergonomía y la experiencia de conducción.

Dimensiones y legado

Con 4,71 metros de largo, 2,30 de ancho y apenas 1,22 de alto, la Ferrari 849 Testarossa tiene una presencia imponente. La distancia entre ejes es de 2,65 metros, la distribución de peso 45/55 y cuenta con un baúl de 74 litros más un tanque de combustible de 68 litros.

image Aerodinámica, seguridad y conectividad convierten a la 849 Testarossa en un modelo icónico dentro de los autos deportivos.

Más allá de las cifras, esta nueva Ferrari simboliza un antes y un después: combina la tradición del nombre Testarossa con la electrificación más avanzada. El resultado es un superdeportivo que no solo bate récords, sino que redefine el futuro de la marca del Cavallino Rampante.

Con la 849 Testarossa, Ferrari asegura su lugar en la cima de la innovación sin olvidar el legado que la convirtió en mito.