Llega a Mendoza el Ford Experience – Ranger & Maverick Edition de la mano de JC Lorenzo

Este sábado, en Puesto del Indio Lodge se realizará otra edición del Ford Experience con las pickups Maverick y Ranger. Los detalles de la actividad en Mendoza.

Ford Experience – Ranger & Maverick Edition de la mano de JC Lorenzo.

Ford Experience – Ranger & Maverick Edition de la mano de JC Lorenzo.

Este sábado, de 11 a 17, el exclusivo Puesto del Indio Lodge será el escenario del Ford Experience – Ranger & Maverick Edition, una jornada única organizada por JC Lorenzo Ford – Grupo Lorenzo, pensada para disfrutar al aire libre y descubrir todo el potencial de las pickups de Ford.

El evento propone mucho más que un simple test drive: es una experiencia integral que combina conducción, naturaleza, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar.

De qué se trata el Ford Experience – Ranger & Maverick Edition

Los asistentes podrán ser parte de pruebas exclusivas de manejo en circuitos diseñados especialmente para destacar la performance de dos grandes referentes del universo Ford: la Maverick, con su espíritu joven, versátil y urbano; y la Ranger, la pickup nacional robusta, potente y sofisticada que es líder indiscutida de su segmento.

Los recorridos permitirán experimentar de primera mano las capacidades off-road, la seguridad y la innovación tecnológica que distinguen a los modelos Ford, en un entorno controlado y guiado por especialistas.

Pero la propuesta no termina en la pista. El Ford Experience – Ranger & Maverick Edition busca generar un clima de encuentro y disfrute, con espacios de distensión que invitan a compartir.

Habrá un almuerzo con los mejores sabores de la cocina mendocina, shows en vivo y un entorno incomparable: las montañas y la naturaleza mendocina como marco de una experiencia que refleja el estilo de vida Ford.

Con esta iniciativa, JC Lorenzo Ford reafirma su compromiso de crear momentos memorables para sus clientes y la comunidad, acercando propuestas que trascienden la compra de un vehículo y se transforman en instancias de conexión, confianza y pasión por la aventura.

La Ford Experience será, sin dudas, una oportunidad para redescubrir lo que significa ser parte del universo Ford: liderazgo, innovación y espíritu de libertad en cada camino.

Sobre JC Lorenzo Ford

JC Lorenzo Ford forma parte del Grupo Lorenzo, red de concesionarios con más de 25 años de trayectoria en la región de Cuyo. La marca se distingue por su fuerte compromiso con la excelencia, la innovación y la experiencia del cliente, consolidándose como un referente del mercado automotriz de alta gama en la región. Con una propuesta que combina tecnología, seguridad y diseño de vanguardia, JC Lorenzo Ford es sinónimo de confianza y calidad.

