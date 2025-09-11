Mendoza en celuloide: otra mirada sobre la ciudad

El Museo Interactivo Audiovisual propone otro sábado de cine y vino con una exhibición de imágenes históricas. Este sábado 13 a las 13.

Fotograma de uno de los registros audiovisuales con los que cuenta el Museo Interactivo Audiovisual de Mendoza (en el Distrito 33), que muestra la esquina donde se ubicaba el famoso comercio Gath y Chaves.

El Museo Interactivo Audiovisual (MIA) sigue ofreciendo propuestas interesantes que, para el panorama cultural de Mendoza, tienen una doble función: por un lado, invitar a un divertimento diferente, un recorrido que combine la apreciación de imágenes audiovisuales acompañadas por la degustación de vino y empanadas.

Por el otro, aparece el indudable aporte al descubrimiento del patrimonio histórico audiovisual con el que cuenta Mendoza y que, con esta clase de iniciativas (ciclos de exhibición de películas y registros documentales), se abre a que todo el mundo pueda poner el ojo en la cerradura del pasado.

En esta ocasión, el museo propone "Mendoza en celuloide: la ciudad como nunca la viste". El que nos lo cuenta es Sergio Sánchez, cineasta y director del MIA. "¿Sabías que el tranvía circuló por la calle San Martín a lo largo de cinco décadas? Gracias a las imágenes captadas en celuloide vas a conocer majestuosos edificios que ya no existen, cómo funcionaba el Hospital Central en la década de 1940 y cómo eran las carreras de autos en el Parque del Oeste" dice, apelando a algunos ejemplos que mencionan algunas de las maravillas rescatadas que se podrán ver este sábado 13 de septiembre, a las 13, en el museo ubicado en el Distrito 33 del Parque General San Martín, en Ciudad (si hace clic aquí se puede acceder a la ubicación).

Por supuesto, todos los que disfruten de esta propuesta, podrán luego hacer una visita guiada al museo del cine de Mendoza con una copa de vino en la mano.