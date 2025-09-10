10 de septiembre de 2025 - 09:08

Cuánto cuesta comprar un motorhome Mercedes-Benz Sprinter en septiembre 2025

Los precios de la Mercedes-Benz Sprinter se mantienen sin cambios en septiembre, consolidándola como referente en su segmento.

Cuánto cuesta comprar un motorhome Mercedes-Benz Sprinter en septiembre 2025
Por Andrés Aguilera

La Mercedes-Benz Sprinter Motorhome, fabricada en la planta de Virrey del Pino, se mantiene sin aumentos en septiembre 2025. Este utilitario, que se ha convertido en la base más elegida para personalizar y transformar en motorhome, conserva los mismos valores del mes pasado. Más detalles en la lista oficial de precios de Mercedes-Benz en Argentina.

Leé además

Este es el precio final del Renault Kwid en septiembre 2025

Este es el precio final del Renault Kwid en septiembre 2025

Por Andrés Aguilera
Es oficial: cierran los comercios, shoppings y supermercados por 24 horas

Es oficial: cierran los comercios, shoppings y supermercados por 24 horas

Por Redacción Economía

Una opción para turismo itinerante

En un contexto donde el turismo en motorhome crece en Argentina, la Sprinter se posiciona como la alternativa más robusta. Con una mecánica confiable y amplia capacidad de personalización, combina transporte y vivienda en un solo vehículo.

image

El modelo está disponible en dos versiones: 417 CDI y 517 CDI, que se diferencian principalmente por el peso bruto total y la capacidad de adaptación a distintos proyectos de motorhome.

Características destacadas de la Sprinter Motorhome

Este automóvil utilitario equipa un motor 2.0 turbodiésel OM654 de 170 CV y 380 Nm de torque, acompañado por una caja manual de seis marchas y tracción trasera.

Entre sus principales atributos se destacan:

  • Tanque de 93 litros de capacidad.

  • Control de estabilidad y frenado autónomo.

  • Detector de fatiga y alerta de punto ciego.

  • Pantalla multimedia MBUX de 10,25 pulgadas.

  • Llantas de aleación y parrilla cromada.

Con estas características, la Sprinter se ubica como un vehículo pensado para viajes largos, con seguridad y confort premium.

Precios de la Mercedes-Benz Sprinter en septiembre 2025

Sin cambios respecto de agosto, los valores oficiales de la Sprinter Motorhome en Argentina son los siguientes:

  • Sprinter 417 CDI Motorhome (4.100 kg): USD 86.869

  • Sprinter 517 CDI Motorhome (5.000 kg): USD 80.474

Los precios corresponden al vehículo base, y pueden variar de acuerdo con la personalización interior elegida. Con esta estabilidad en la lista de valores, la Mercedes-Benz Sprinter sigue siendo una de las opciones más buscadas entre los utilitarios y motorhomes del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

L-Gante fue denunciado por el abogado Leonardo Sigal.

Embargaron la limusina y un Mercedes de L-Gante: la millonaria deuda por la que perdió sus autos de lujo

Por Redacción Espectáculos
El Renault Kwid es el auto más barato del mercado argentino.

Precios actualizados a septiembre: estos son los 10 autos más baratos en Argentina

Por Cristian Ortega
Fiat Pulse y Fiat Fastback 2026.

Doble lanzamiento de Fiat en Argentina: renovó el Pulse y el Fastback

Por Cristian Ortega
Volkswagen Nivus: cuál es su precio final en septiembre 2025

Volkswagen Nivus: cuál es su precio final en septiembre 2025

Por Ignacio Alvarado