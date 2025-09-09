Volkswagen Nivus: cuál es su precio final en septiembre 2025

En el competitivo mercado de autos en Argentina , el Volkswagen Nivus continúa consolidándose como una de las opciones más equilibradas del segmento de SUV urbanos . Su diseño coupé, combinado con tecnología de punta y seguridad avanzada, lo posiciona como un auto moderno y funcional para quienes buscan estilo y confort.

Desde su llegada al país, este auto Volkswagen ha llamado la atención por su combinación de confort y líneas deportivas. La silueta inclinada, las llantas de aleación y las luces LED delanteras y traseras lo distinguen del resto de los autos compactos disponibles en Argentina , especialmente para quienes valoran estética y practicidad.

El interior del Volkswagen Nivus ofrece una experiencia tecnológica completa. Con pantalla táctil de 10” y sistema VW Play, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, este auto asegura conectividad total. Además, incorpora climatizador automático, sensor de estacionamiento y control de velocidad crucero adaptativo según versión, reforzando su atractivo entre los autos urbanos de Argentina .

La seguridad es otro punto fuerte de este auto Volkswagen . Todas las versiones incluyen control de estabilidad, seis airbags y frenos ABS con EBD. Estas prestaciones hacen del Nivus uno de los autos más seguros de su categoría en Argentina , ideal para familias jóvenes o conductores que priorizan tecnología y protección.

Características, motorización y tecnología del Volkswagen Nivus

El Nivus ofrece dos motorizaciones: 1.0 TSI de 95 CV con caja manual y 1.0 TSI de 116 CV con transmisión automática Tiptronic. Ambos motores aseguran eficiencia y agilidad en ciudad y ruta, un aspecto clave para los autos compactos en Argentina.

Su equipamiento tecnológico incluye pantalla táctil de 10”, conectividad completa y sistema de infoentretenimiento VW Play, consolidándolo como uno de los autos más completos en su segmento en Argentina.

image

En seguridad, el Nivus incorpora control de estabilidad, frenos ABS con EBD y seis airbags, destacándose frente a otros autos urbanos por su protección integral.

El diseño exterior combina líneas coupé con detalles modernos, como luces LED y llantas de aleación, reforzando el carácter distintivo de este auto Volkswagen en Argentina.

El interior prioriza comodidad y funcionalidad, con climatizador automático, sensor de estacionamiento y volante multifunción, características valoradas por compradores de autos compactos en Argentina.

image

El Nivus se adapta tanto a la ciudad como a viajes cortos, combinando eficiencia de combustible con desempeño ágil, posicionándose entre los autos Volkswagen más buscados en Argentina.

Su relación precio-producto sigue siendo competitiva, consolidando al Volkswagen Nivus como una opción atractiva dentro del segmento de autos urbanos en Argentina.