El Volkswagen Bora , recordado por ser uno de los sedanes medianos más populares de la marca alemana, dejó de producirse en la Argentina en 2014. Ahora, gracias a una recreación realizada por inteligencia artificial, se proyecta cómo luciría un hipotético regreso en 2026, como parte de propuestas digitales de autos clásicos .

Presentado globalmente en 1999 como la cuarta generación del Jetta, el Bora compartía plataforma con el Skoda Octavia y adoptó un diseño más redondeado en relación a sus antecesores.

Se ofreció en variantes sedán y familiar, con motores nafteros y diésel que iban desde los 1.6 L de 100 CV hasta el 1.8 Turbo de 180 CV.

Así se vería el nuevo Volkswagen Bora la versión 2026 del clásico automóvil (1)

En mercados como Argentina y México, el automóvil mantuvo su presencia hasta mediados de la década de 2010, cuando fue reemplazado por el Vento y el Polo Sedán.

A pesar de su discontinuación, el Bora sigue siendo un modelo muy valorado por su confiabilidad mecánica y su performance equilibrada.

Un Bora digital para 2026

La recreación ideada por ChatGPT propone un Volkswagen Bora 2026 con un diseño moderno y aerodinámico, pero respetando la identidad del modelo original.

Se lo imagina con una parrilla más estilizada, faros LED de formato afilado y líneas de carrocería fluidas que evocan al Passat actual.

Entre los detalles destacados del prototipo digital aparecen:

Pantallas interiores con funciones totalmente digitales.

Motorización híbrida como opción conceptual.

Llantas deportivas de gran tamaño.

Estilo sobrio y elegante, fiel al espíritu del sedán original.

Entre la nostalgia y la tecnología

El Volkswagen Bora 2026 imaginado por inteligencia artificial no responde a ningún plan oficial de la marca, pero sirve como un homenaje a un modelo que dejó huella en la industria.

Su combinación de confort, potencia y diseño lo convirtió en un referente de los autos medianos durante más de una década.