El Volkswagen Polo se consolidó este año como uno de los autos más elegidos del país. Con más de 14.000 unidades patentadas en lo que va de 2025, es el segundo modelo más vendido de la marca alemana detrás de la Amarok. Con la última actualización, estos son los precios del Volkswagen Polo en Argentina .

Cuánto sale el Toyota Corolla Cross con precio renovado en septiembre de 2025

Cuánto sale el Toyota Yaris con precio actualizado en septiembre de 2025

Según datos de ACARA, el Polo creció más de un 118% en patentamientos frente a 2024, ubicándose en el top ten de ventas a nivel nacional.

Este desempeño ayudó a que Volkswagen cierre agosto como la segunda marca con más unidades comercializadas, con más de 61.700 vehículos vendidos en el acumulado anual.

Cuánto sale el Volkswagen Polo con precio actualizado en septiembre de 2025 (3)

El hatchback se ofrece en cuatro versiones: Track, Comfortline, Highline y GTS, con opciones que van desde las más accesibles hasta la deportiva.

En junio, Volkswagen amplió la gama con la versión Comfortline , que se posiciona entre el Track y el Highline.

Esta variante sumó llantas de 15 pulgadas, faros LED, sensores de estacionamiento y un tablero digital de 8 pulgadas.

Cuánto sale el Volkswagen Polo con precio actualizado en septiembre de 2025 (1)

Bajo el capó equipa un motor 170 TSI con 101 CV y caja automática de 6 velocidades. También incorpora tecnología Keyless Entry & Go, control de velocidad crucero y una pantalla multimedia de 10 pulgadas.

Precios del Volkswagen Polo en septiembre 2025

Tras el ajuste de 3,5% aplicado por la marca, los valores de lista del Volkswagen Polo en Argentina quedaron configurados de la siguiente manera:

Polo Track MSI MT: $30.909.600

Polo Comfortline AT: $35.977.100

Polo Highline 170 TSI AT: $38.844.700

Polo GTS 250 TSI AT: $45.036.150

Con esta gama, el Polo se mantiene como una de las propuestas más competitivas del segmento B, equilibrando precios, equipamiento y seguridad.

Su crecimiento sostenido lo confirma como uno de los automóviles más relevantes del mercado argentino en 2025.