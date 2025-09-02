Cuánto sale el Toyota Yaris con precio actualizado en septiembre de 2025

El Toyota Yaris es uno de los modelos más populares del segmento B en Argentina y se consolidó como un referente de los autos urbanos. Fabricado en Brasil e importado al país, combina un motor confiable con buen equipamiento de seguridad. Con la última actualización de precios , se ubica entre los valores más buscados de autos 0 km .

Durante julio de 2025, el Yaris fue el auto más patentado en Argentina con 3.641 unidades, superando al Fiat Cronos y a la Toyota Hilux.

En los primeros siete meses del año acumula más de 19.000 registros, ubicándose entre los cuatro modelos más vendidos del mercado.

El modelo llegó a la Argentina en 2016 y actualmente se comercializa la cuarta generación.

Cuánto sale el Toyota Yaris con precio actualizado en agosto de 2025 (2)

A nivel mundial ya superó las 10 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1999, lo que lo convierte en un verdadero éxito global de la marca japonesa.

Cómo es el Toyota Yaris 2025

El automóvil está equipado con un motor naftero 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm de torque, acoplado únicamente a una transmisión automática CVT de siete marchas simuladas.

Hasta mediados de 2025 también se ofrecía una variante manual, que fue discontinuada.

En materia de seguridad ofrece siete airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y frenos ABS con distribución electrónica.

Cuánto sale el Toyota Yaris con precio actualizado en agosto de 2025 (1)

En confort incluye pantalla táctil de 7 pulgadas, conexión USB, seis parlantes y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

Los precios del Toyota Yaris en septiembre 2025

Tras el incremento del 3,5% aplicado en agosto, los valores de lista del Toyota Yaris en Argentina quedaron de la siguiente manera:

Yaris XS 1.5 CVT 5P: $26.721.000

$26.721.000 Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $29.683.000

$29.683.000 Yaris S 1.5 CVT 5P: $31.921.000

Estos precios posicionan al Yaris como el vehículo más accesible de Toyota en el país, luego de la discontinuación del Etios.

Su equilibrio entre precios, seguridad y confiabilidad lo mantienen entre los automóviles más demandados por el mercado argentino.