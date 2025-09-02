Chevrolet Argentina lanzó la nueva camioneta compacta Montana: precios y características

Se trata de la actualización de la camioneta compacta de Chevrolet. Llega desde Brasil y ya está a la venta en Argentina.

Chevrolet Argentina amplía su oferta en el competitivo segmento de las camionetas compactas con el arribo de la renovada Montana, que ya se encuentra disponible en el mercado argentino. Se trata de la actualización del modelo lanzado en 2023, que ahora incorpora mejoras de equipamiento y tecnología, aunque mantiene la misma mecánica.

chevrolet montana 2025 1 Nueva Chevrolet Montana 2025. Mecánica y prestaciones de la Chevrolet Montana La nueva Montana continúa utilizando el motor 1.2 turbonaftero de tres cilindros, que entrega 132 caballos de potencia y 190 Nm de torque. Está asociado exclusivamente a una caja automática de seis velocidades con convertidor de par y tracción delantera. De esta manera, la propuesta de Chevrolet sigue orientada a un uso urbano y recreativo, sin ofrecer por el momento versiones con tracción integral, un aspecto en el que varios de sus rivales marcan diferencia.

Novedades de equipamiento Una de las principales incorporaciones es el control de velocidad crucero, que ahora forma parte de toda la gama. Además, el modelo estrena un tablero digital de ocho pulgadas y una pantalla multimedia de 11 pulgadas, lo que mejora la experiencia tecnológica a bordo. Las versiones tope de gama Premier y RS también se distinguen por nuevos diseños de llantas, que refuerzan su perfil más sofisticado y deportivo.

chevrolet montana 2025 3 Nueva Chevrolet Montana 2025. Lo más y lo menos Entre los puntos destacados aparece la mayor dotación de confort, especialmente por las mejoras en conectividad y la inclusión de asistencias de conducción más completas. Sin embargo, la Montana pierde la opción de caja manual, que en la generación anterior ofrecía una alternativa más accesible en precio. Asimismo, sigue sin ofrecer variantes con tracción integral, un aspecto valorado en este segmento por quienes buscan un uso más versátil fuera del asfalto.

Gama y precios La Montana 2025 llega importada desde Brasil y se ofrece en cuatro versiones en Argentina:

Montana LT Turbo AT : $32.416.900

: $32.416.900 Montana LTZ Turbo AT : $34.067.900

: $34.067.900 Montana Premier Turbo AT : $37.518.900

: $37.518.900 Montana RS Turbo AT: $37.914.900 Todas las configuraciones cuentan con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Un modelo estratégico Con esta renovación, Chevrolet Argentina busca reforzar su presencia en un nicho cada vez más competitivo, en el que marcas como Fiat, Renault y Volkswagen también apuestan fuerte. La Montana se posiciona como una alternativa moderna y equipada para quienes buscan una pick-up compacta con espíritu urbano, diseño renovado y un equilibrio entre confort y practicidad.