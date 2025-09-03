3 de septiembre de 2025 - 10:05

Cuánto sale el Toyota Corolla Cross con precio renovado en septiembre de 2025

Autos. Toyota consolida al Corolla Cross como líder de los SUV, con precios que subieron en septiembre 2025.

Por Andrés Aguilera

El Toyota Corolla Cross continúa como el SUV más vendido en Argentina y uno de los modelos más buscados por quienes eligen autos con buena relación entre tecnología, seguridad y valor de reventa. Tras el último ajuste de la marca japonesa, estos son los precios oficiales del Corolla Cross en Argentina.

El SUV más vendido del país

Durante julio, el Corolla Cross alcanzó 12.149 patentamientos acumulados en el año y se consolidó como el SUV líder del mercado local.

Superó al Volkswagen Taos y se ubicó dentro del top ten de modelos más vendidos en el país, según datos de ACARA.

En agosto sumó otras 2.011 unidades, reafirmando su buena performance en un contexto de subas de precios.

El modelo es fabricado en Brasil e importado a la Argentina, con motorizaciones nafteras 2.0 y una alternativa híbrida 1.8 eCVT que cada vez gana más participación.

Novedades y mejoras en equipamiento

El Corolla Cross recibió en 2024 un restyling exterior, con parrilla en forma de panal. En 2025, la renovación alcanzó al interior, con instrumental multimedia de 10 pulgadas sin botones físicos y un sistema de visión 360° en versiones tope de gama.

La variante SEG y la deportiva GR-Sport incorporaron además servicios conectados, que incluyen herramientas de seguridad como rastreo e inmovilización en caso de robo, alertas de velocidad y monitoreo en tiempo real.

Precios del Toyota Corolla Cross en septiembre 2025

Con el incremento de 4,7% aplicado en septiembre, los valores del Toyota Corolla Cross en Argentina quedaron de la siguiente manera:

  • Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $43.963.000

  • Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $47.370.000

  • Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $52.323.000

  • Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $49.003.000

  • Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $54.305.000

  • Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $54.528.000

Con estas cifras, el SUV se mantiene como uno de los referentes del mercado argentino. Su combinación de precios, tecnología y confiabilidad lo posiciona como un protagonista indiscutido dentro de los automóviles más vendidos del país.

