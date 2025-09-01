Cuánto sale el Fiat Cronos con precio actualizado en septiembre de 2025

Autos. Fiat mantiene al Cronos como uno de los automóviles más vendidos del país, con precios que subieron en 2025.

El Fiat Cronos sigue siendo el auto más elegido en Argentina y recuperó su liderazgo en patentamientos durante 2025. Producido en Córdoba, combina un motor eficiente con una buena relación precio-calidad. Tras los ajustes de Stellantis, se posiciona entre los precios de autos más relevantes del mercado.

El sedán más popular de Argentina El fiat Cronos es un sedán del segmento B que se produce en la planta de Ferreyra, en Córdoba. Durante los primeros siete meses de 2025 alcanzó más de 21.600 unidades patentadas, superando al Peugeot 208 y consolidándose como líder en ventas.

Cuánto sale el Fiat Cronos con precio actualizado en agosto de 2025 (1) El rediseño presentado en abril introdujo cambios en la trompa, llantas y pantallas multimedia, pero mantuvo el motor 1.3 Firefly de 99 CV. La gama ofrece transmisiones manual de cinco marchas o automática CVT, con tracción delantera.

Subas de precios y financiamiento Con los incrementos aplicados en agosto, el valor del Cronos aumentó un 12%. Esto implicó un ajuste de más de $3,4 millones en promedio en toda la gama de este modelo de autos.

Para atenuar la suba, Stellantis anunció un plan de financiamiento al 0% a 24 meses para cubrir hasta el 80% del valor del vehículo. Esta opción busca sostener la demanda en un contexto de mercado complejo.