Cuánto sale el Fiat Cronos con precio actualizado en septiembre de 2025

El Fiat Cronos sigue siendo el auto más elegido en Argentina y recuperó su liderazgo en patentamientos durante 2025. Producido en Córdoba, combina un motor eficiente con una buena relación precio-calidad. Tras los ajustes de Stellantis, se posiciona entre los precios de autos más relevantes del mercado.
El sedán más popular de Argentina
El fiat Cronos es un sedán del segmento B que se produce en la planta de Ferreyra, en Córdoba. Durante los primeros siete meses de 2025 alcanzó más de 21.600 unidades patentadas, superando al Peugeot 208 y consolidándose como líder en ventas.
El rediseño presentado en abril introdujo cambios en la trompa, llantas y pantallas multimedia, pero mantuvo el motor 1.3 Firefly de 99 CV. La gama ofrece transmisiones manual de cinco marchas o automática CVT, con tracción delantera.
Subas de precios y financiamiento
Con los incrementos aplicados en agosto, el valor del Cronos aumentó un 12%. Esto implicó un ajuste de más de $3,4 millones en promedio en toda la gama de este modelo de autos.
Para atenuar la suba, Stellantis anunció un plan de financiamiento al 0% a 24 meses para cubrir hasta el 80% del valor del vehículo. Esta opción busca sostener la demanda en un contexto de mercado complejo.
Tras los últimos incrementos, los valores del Fiat Cronos 0 km en Argentina quedaron de la siguiente manera:
- Cronos Like 1.3 GSE: $27.819.000
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.656.000
- Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $32.852.000
- Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $34.675.000
Este posicionamiento convierte al Cronos en uno de los automóviles 0 km más accesibles dentro de su categoría, con versiones que combinan seguridad, conectividad y eficiencia.