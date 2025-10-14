Así es el nuevo Fiat 600: está en preventa el "fitito" híbrido que promete ser el favorito en Argentina

Inicia la preventa del primer auto electrificado que la marca comercializará en nuestro país, en una mezcla de nostalgia y futuro.

Setenta años después de aquel pequeño gran auto que motorizó a la Italia de posguerra, Fiat vuelve a hacer historia con el nuevo Fiat 600 Hybrid inicia su preventa en la Argentina y Mendoza no queda afuera: el modelo desembarca en los concesionarios de Lorenzo Automotores, el grupo automotor más importante de Cuyo, marcando el comienzo de una nueva era para la marca italiana.

Vuelve el Fiat 600 siete décadas después El 600 vuelve a la vida, pero con un pulso distinto. Su motor 1.2L de tres cilindros, combinado con una batería de iones de litio de 48V, logra una conducción silenciosa y fluida. Fiat lo define como una “encarnación moderna del legendario 600”, aquel que en 1955 cambió la forma de moverse por las ciudades europeas. Hoy, siete décadas después, ese mismo espíritu se traduce en eficiencia, diseño y tecnología híbrida.

El nuevo Fiat 600 Hybrid ya está en preventa El nuevo Fiat 600 Hybrid ya está en preventa Gentileza Con una potencia de 145 CV y caja automática e-DCT de seis velocidades con doble embrague, el nuevo 600 Hybrid combina el rendimiento de un motor naftero con la suavidad del impulso eléctrico. En maniobras urbanas, arranques o estacionamientos, puede moverse en modo 100% eléctrico, mientras que su sistema de recuperación de energía permite reducir emisiones y consumo en los trayectos cotidianos.

El nuevo Fiat 600 Hybrid El nuevo Fiat 600 Hybrid Stellantis Se trata de un modelo que representa lo mejor de dos mundos: la tradición de Fiat y la innovación de la movilidad sustentable”, que acompaña el lanzamiento brindando atención personalizada y asesoramiento exclusivo de Lorenzo Automotores para quienes quieran sumarse a esta nueva etapa.

El confort también tiene protagonismo. El Fiat 600 Hybrid ofrece un interior amplio, baúl de 385 litros, climatizador automático, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas personalizable y una completa dotación de seguridad con 6 airbags, faros LED con función cornering light y llantas de 17”. Todo pensado para hacer de cada viaje una experiencia ágil, segura y placentera.