Grupo Lorenzo presentó a clientes y periodistas la nueva pick up Fiat Titano

El Grupo Lorenzo , concesionario oficial en Mendoza de Fiat , realizó el lanzamiento y presentación de la nueva Fiat Titano , la pick-up mediana de la marca de Stellantis que se produce en la histórica planta de Ferreyra, en la provincia de Córdoba.

El lugar elegido fue Finca Decero , en Agrelo, Luján de Cuyo, donde el evento, de más de 6 horas de duración, además de incluir una excelente experiencia gastronómica y show de bailarines folklóricos, un test drive que se transformó en la gran atracción de la jornada.

Es que además de las unidades de Fiat Titano en exhibición ( Endurance, Freedom y Ranch ), había dos versiones tope de gama a disposición de quien quisiera probarles en la pista de obstáculos realizada especialmente.

Fiat, y Lorenzo, saben que se han metido en un segmento ultra competitivo con jugadores súper pesados como son Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok , todas, además, de producción nacional. De ahí la importancia de que el potencial cliente (y no pocos periodistas) tenga la posibilidad de probar la camioneta, “sentirla” y poder comprobar su robustez.

Así, Los Andes fue parte del test drive en una pista muy técnica que exigía al máximo a la Titano, con numerosos cruces de ejes, necesidad de utilización de la baja y del bloque de diferencial. Luego, había un tramo para probar la reacción, aceleración y frenado a cero. Corto, pero interesante el test que preparó Lorenzo.

Las sensaciones fueron las mejores, y reafirmamos varias de las conclusiones que sacamos en el test que le hicimos en solitario a una Fiat Titano Ranch la semana pasada, también brindada por Fiat Lorenzo.

La camioneta no desentona para nada con sus competidoras de segmento, tiene prestaciones y potencias similares y robustez de sobra. Entonces, el diferencial es claro, según contaban los ejecutivos de cuenta que charlaban con los potenciales cliente al calor de un solcito cálido.

La idea es ofrecer en la entrada de gama (Endurance), bastante más equipamiento que en las entrada de gama de otras marcas; y en el tope de gama, competir por precio (unos 63 millones de pesos versus casi 75 millones de pesos, tomando de referencia de Hilux más equipada).

Fiat Titano Los invitados de Grupo Lorenzo estuvieron muy interesados en probar la Fiat Titano.

Mecánicas y opciones

Todas las versiones de Fiat Titano equipan el propulsor Multijet 2.2 litros turbodiésel de cuatro cilindros, con 200 CV y 450 Nm de torque. La caja puede ser manual de 6 marchas o automática de 8 velocidades, con tracción 4x4 con reductora. La configuración mecánica apunta a un uso dual, tanto en ruta como fuera de ella, con una capacidad de carga de una tonelada y remolque de hasta 3,5 toneladas.

La gama se conforma de las siguientes opciones con sus precios de lista:

Titano Endurance Manual 4x2, $46.032.000;

Titano Endurance Manual 4x4, $48.720.000;

Titano Freedom Manual 4WD, $53.648.000;

Titano Freedom Plus Automática AWD, $58.912.000;

Titano Ranch Automática AWD, $63.616.000.

La garantía es de cinco años o 150 mil kilómetros.

Como remarcábamos, el modelo se fabrica en Córdoba y surge de un proyecto global de Stellantis, grupo al que pertenece Fiat. La base estructural de la Titano es la misma que la de la Peugeot Landtrek que nunca llegó a Argentina, aunque con un diseño frontal específico que busca reforzar el ADN de marca italiana, con un frente robusto y una parrilla prominente con el logo Fiat bien visible.

En dimensiones, se ubica como una pick-up mediana tradicional: 5,33 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,90 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,18 metros.

Fiat Titano El Grupo Lorenzo presentó la nueva Fiat Titano.

Equipamiento y seguridad

Todas incluyen un buen nivel de equipamiento de serie, con elementos como pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, climatizador automático, cámara 360°, sensores de estacionamiento y arranque sin llave. La variante Volcano AT suma tapizados en cuero, faros full LED y llantas de 18 pulgadas.

En cuanto a seguridad, la Titano incorpora seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, sensores de presión de neumáticos y un paquete de asistencias a la conducción que incluye frenado autónomo de emergencia y advertencia de cambio de carril.

La estrategia de Fiat es meterse en la pelea como cuarta opción, tras las consolidadas Hilux, Ranger y Amarok, teniendo en cuenta que la Nissan Frontier y la Renault Alaskan, hoy argentinas, no serían competencia en el mediano plazo: la Frontier por comenzar a venir desde México y la Alaskan por discontinuarse en el mercado argentino.

Fiat Titano El Grupo Lorenzo presentó la Fiat Titano.

“Un producto muy sólido”

Leandro Lipari, gerente de Fiat en Grupo Lorenzo, fue el anfitrión del evento, sacándole todas las dudas que pudieran surgirle al potencial cliente.

“Estamos muy contentos con la Fiat Titano. Es un producto muy sólido que viene a dar pelea en un segmento sumamente competitivo”, detalló Lipari, quien agregó: “Somos conscientes de que no va a ser fácil, por eso desde setiembre viene una campaña muy fuerte de Fiat para promocionar a la Titano”.

Sobre las opciones de compra de los clientes de Lorenzo de la flamante pick-up mediana, afirmó: “Hoy por hoy contamos con una excelente financiación, un cliente puede acceder a la camioneta versión Endurance 4x4 desde un plan de ahorro, la puede retirar con la entrega de apenas 17 millones de pesos, algo que ninguna otra marca está ofreciendo”.

En relación con la venta convencional, Lipari añadió: “Estamos promocionando la Fiat Titano con una tasa de financiación que puede ir del 0% hasta del 52%, dependiendo del monto; es una muy buena oportunidad para poder acceder a una pick-up 4x4 con características muy destacadas respecto al confort, seguridad, frenos a disco en las 4 ruedas, motor de 200 caballos de fuerza, 450 nm de torque, es decir, una camioneta que viene a marcar su terreno”.

Y remató: “En Fiat Lorenzo tenemos disponibilidad inmediata y stock, contamos con todas las versiones”.