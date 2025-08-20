Probamos la Fiat Titano, la camioneta de Stellantis que tiene todo para competir con las líderes

Fiat Argentina , propiedad del mega grupo automotriz global Stellantis , sorprendió en los últimos meses con dos novedades: el comienzo de la producción en Argentina de una camioneta mediana , y el posterior lanzamiento a la venta con un precio muy competitivo.

En rigor, una de las automotrices que más venden en Argentina y en la región (en Brasil es poco menos que imbatible), decidió dar el paso y meterse a pelear en el segmento más disputado del mercado local y uno de los más atractivos a nivel regional, justamente, el de las pickups medianas.

En este segmento hay pesos pesados no sólo comerciales sino también industriales, con plantas históricas que poco a poco han ido conformando, quizás sin quererlo, un hub automotriz que ha hecho de Argentina “el país de las chatas” .

Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Renault Alaskan y Nissan Frontier (estas dos hasta fin de año), han hecho de nuestro hermoso país la cuna de los pesos pesados regionales de este segmento.

Sin dudas, la decisión de Stellantis de producir en Argentina su pick up mediana bajo la marca Fiat (y no Peugeot), tuvo que ver con el desarrollo de proveedores y la fiabilidad de su planta de Ferreyra para abastecer al mercado local pero, principalmente, a Brasil.

Fiat Titano Ranch

La Fiat Titano que era Peugeot Landtrek

Titano es el primer vehículo de una nueva familia de productos desarrollados sobre la base de la pick up china Changan Hunter, que Stellantis ya ha comercializado en otros países de la región bajo diferentes marcas, como Peugeot Landtrek.

Con el desembarco de la Titano en Argentina, tras una inversión de 385 millones de dólares, se inauguró además una nueva línea de producción compartida con el renovado el Fiat Cronos, modelo que se mantiene como uno de los más vendidos del país.

Además, la intención es también incluir un nuevo centro de producción para el motor turbodiésel y futuras ampliaciones en la gama de modelos fabricados localmente.

En el mismo centro industrial, ya se confirmó la producción de la RAM Dakota, también sobre la base de la Hunter de Changan, marca con la que Stellantis tiene una alianza estratégica en el gigante asiático.

Titano, ADN chino con pasado francés

En el 2021, el gigante automotriz global Stellantis (Peugeot, Fiat, Jeep y RAM, entre otras) comenzó el desarrollo de una camioneta mediana para competir en un segmento caliente.

Así, y como han hecho otros actores -occidentales- de la industria automotriz, se alió a la china Changan y comenzó a producir su pick up mediana Kaicheng F7 bajo la marca Peugeot, a la cual bautizó como Landtrek y que nunca llegó al mercado argentino.

La camioneta mediana de Stellantis se comenzó a ensamblar en Uruguay. Luego, cambió logo de la parrilla y nombre de modelo y lanzó la Fiat Titano, que comercializa en Brasil desde hace más de un año.

Ahora, ese modelo, es el que se produce en Argentina, en Ferreyra, pero con numerosas mejoras para seducir al muy exigente mercado nacional de pick ups y para mejorar las ventas testimoniales en el gigante sudamericano.

La Fiat Titano, decíamos, se basa en la china Changan, pero ha sido replanteada en su versión “argenta”. Así, ha mejorado en la rigidez del chasis, en los motores, la trasmisión, el tren delantero y hasta el sistema de tracción, además de sumar tecnología. Sin dudas, es un mejor producto que el que se vendía con el león en el frente.



Sensaciones tras el volante de la Fiat Titano

Grupo Lorenzo nos prestó una Fiat Titano tope de gama (Ranch Automática AWD) que manejamos en la ciudad, autopista y caminos de tierra y piedra.

La primera sensación tiene que ver con la calidad percibida: es una camioneta robusta y moderna al mismo tiempo, imponente en su diseño, con ciertos toques de vanguardia (teclas tipo avión) y un confort destacado.

Se nota esmero en la construcción y selección de materiales, al menos en la versión más cara y equipada de la gama.

No obstante, es de destacar que la Fiat Titano Ranch comparte motorización con toda la gama: hablamos de un contundente propulsor 2.2 litros turbodiésel de cuatro cilindros, con 200 CV y 450 Nm de torque.

La caja puede ser manual de 6 marchas o automática de 8 velocidades, siempre con tracción 4x4 con reductora. La capacidad de carga de una tonelada y remolque de hasta 3,5 toneladas.

En este caso, pudimos disfrutar de una rápida y eficiente caja ZF de 8 cambios, que mueve a la camioneta de la mejor manera, con buena entrega de potencia tanto en baja como en alta. Es de destacar que siempre el régimen de giro es llamativamente bajo, lo que garantiza un consumo contenido.

Así, la robustez, motorización, diseño y calidad, pone a la Titano a pelear de igual a igual con las “reinas” del segmento.



En entrevista con Los Andes, Leandro Lipari, gerente de Fiat en Grupo Lorenzo, se mostró muy entusiasmado con la Fiat Titano y las posibilidades que tienen sus clientes de adquirirla.

“Estamos muy contentos con la Fiat Titano. Creemos que es un producto que viene a dar pelea en un segmento sumamente competitivo, como es el de las pick ups medianas”, detalló Lipari, quien agregó: “Somos consientes de que no va a ser fácil, por eso desde setiembre viene una campaña muy fuerte de Fiat para promocionar como se merece a la Titano”.

Sobre las opciones de compra de los clientes de Lorenzo de la flamante pick up mediana, afirmó: “Hoy por hoy contamos con una excelente financiación, un cliente puede acceder a la camioneta versión Endurance 4x4 desde un plan de ahorro, la puede retirar con la entrega de apenas 17 millones de pesos, algo que ninguna otra marca está ofreciendo”.



Respecto a venta convencional, Lipari añadió: “Estamos promocionando la Fiat Titano con una tasa de financiación que puede ir del 0% hasta del 52%, dependiendo del monto; es una muy buena oportunidad para poder acceder a una pickup 4x4 con características muy destacadas respecto al confort, seguridad, frenos a disco en las 4 ruedas, motor de 200 caballos de fuerza, 450 nm de torque, es decir, una camioneta que viene a marcar su terreno”.

Asimismo, remató: “En Fiat Lorenzo tenemos disponibilidad inmediata y stock, contamos con todas las versiones”.