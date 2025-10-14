El Fiat Cronos se consolida en Argentina como uno de los autos más vendidos y buscados del mercado. Producido en la planta cordobesa de Fiat , este auto representa una combinación de diseño , tecnología y rendimiento que lo mantienen al tope del ranking nacional.

Durante los últimos meses, la automotriz italiana debió ajustar sus valores debido a la inflación y la suba del dólar oficial , factores que impactaron en todos los autos 0 km . Sin embargo, el Fiat Cronos sigue destacándose por su precio competitivo dentro del segmento B.

En este nuevo listado, la automotriz Fiat reafirma su liderazgo en Argentina , superando a competidores directos como Toyota y Peugeot , cuyos precios ya se ubican por encima de los $40 millones en varias versiones.

Cuál es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el dólar

De esta manera, el Fiat Cronos continúa siendo una de las mejores opciones para quienes buscan un auto confiable , con buena relación precio-producto y disponibilidad de repuestos en todo el país.

Según el listado oficial de Stellantis , estos son los valores actualizados del auto en el mercado argentino:

LIKE 1.3 GSE: $28.519.000

DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS: $34.100.000

DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS CVT: $34.305.000

PRECISION 1.3 GSE CVT: $35.546.000 image

Estos precios posicionan al Fiat Cronos como uno de los autos más accesibles dentro de su categoría en Argentina.

Características del Fiat Cronos

El Fiat Cronos equipa un motor 1.3 GSE de 99 CV, con opciones de caja manual de 5 marchas o transmisión automática CVT. Su baúl de 525 litros es uno de los más amplios del segmento, ideal para viajes y uso familiar.

Entre sus atributos más destacados, incluye pantalla táctil de 7”, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, frenos ABS + EBD, airbags frontales, control de estabilidad, climatizador manual y llantas de aleación.

image

Además, la automotriz Fiat ofrece diferentes packs de equipamiento para personalizar el auto, permitiendo adaptarlo a las necesidades de cada conductor.

Con este nivel de confort, seguridad y precio, el Fiat Cronos sigue siendo uno de los autos más elegidos en Argentina, reafirmando el liderazgo de Fiat dentro del mercado nacional.