14 de octubre de 2025 - 18:00

Cuál es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el dólar

El Fiat Cronos, uno de los autos más populares de Argentina, actualizó su lista de precios en octubre 2025. Mirá cuánto cuesta cada versión del auto.

Cuál es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el dólar

Cuál es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el dólar

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Fiat Fiorino 2025: el utilitario más vendido y su precio actualizado tras los cambios con el dólar

Fiat Fiorino 2025: el utilitario más vendido y su precio actualizado tras los cambios con el dólar

Por Ignacio Alvarado
El nuevo Fiat 600 Hybrid ya está en preventa 

Así es el nuevo Fiat 600: está en preventa el "fitito" híbrido que promete ser el favorito en Argentina

Por Ignacio Alvarado

Durante los últimos meses, la automotriz italiana debió ajustar sus valores debido a la inflación y la suba del dólar oficial, factores que impactaron en todos los autos 0 km. Sin embargo, el Fiat Cronos sigue destacándose por su precio competitivo dentro del segmento B.

image
Cu&aacute;l es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el d&oacute;lar

Cuál es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el dólar

En este nuevo listado, la automotriz Fiat reafirma su liderazgo en Argentina, superando a competidores directos como Toyota y Peugeot, cuyos precios ya se ubican por encima de los $40 millones en varias versiones.

De esta manera, el Fiat Cronos continúa siendo una de las mejores opciones para quienes buscan un auto confiable, con buena relación precio-producto y disponibilidad de repuestos en todo el país.

Precio del Fiat Cronos en octubre 2025

Según el listado oficial de Stellantis, estos son los valores actualizados del auto en el mercado argentino:

  • LIKE 1.3 GSE: $28.519.000

  • DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS: $34.100.000

  • DRIVE 1.3 GSE PACK PLUS CVT: $34.305.000

  • PRECISION 1.3 GSE CVT: $35.546.000

    image
    Cu&aacute;l es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el d&oacute;lar

    Cuál es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el dólar

Estos precios posicionan al Fiat Cronos como uno de los autos más accesibles dentro de su categoría en Argentina.

Características del Fiat Cronos

El Fiat Cronos equipa un motor 1.3 GSE de 99 CV, con opciones de caja manual de 5 marchas o transmisión automática CVT. Su baúl de 525 litros es uno de los más amplios del segmento, ideal para viajes y uso familiar.

Entre sus atributos más destacados, incluye pantalla táctil de 7”, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, frenos ABS + EBD, airbags frontales, control de estabilidad, climatizador manual y llantas de aleación.

image
Cu&aacute;l es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el d&oacute;lar

Cuál es el inesperado precio del Fiat Cronos, tras los cambios en el dólar

Además, la automotriz Fiat ofrece diferentes packs de equipamiento para personalizar el auto, permitiendo adaptarlo a las necesidades de cada conductor.

Con este nivel de confort, seguridad y precio, el Fiat Cronos sigue siendo uno de los autos más elegidos en Argentina, reafirmando el liderazgo de Fiat dentro del mercado nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ni 80 ni 120 km/h: a que velocidad se recomienda viajar para ahorrar combustible

Ni 80 ni 120 km/h: a qué velocidad se recomienda viajar para ahorrar combustible

Por Andrés Aguilera
gilera confirmo el precio actual de la smash 110

Gilera confirmó el precio actual de la Smash 110

Por Andrés Aguilera
Mantener este control regular en la moto mejora la eficiencia del combustible y sobre todo evita reparaciones costosas.

No es solo por kilómetros: cómo detectar que la moto necesita cambio de aceite

Por Lucas Vasquez
Así será nueva la pick up de Volkswagen que llegará a Argentina en 2026 como la más barata

Así será nueva la pick up de Volkswagen que llegará a Argentina en 2026 como la más barata

Por Ignacio Alvarado