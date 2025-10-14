Ni 80 ni 120 km/h: a qué velocidad se recomienda viajar para ahorrar combustible

La eficiencia del combustible es clave para reducir gastos en autos y cuidar el medio ambiente. Según estudios internacionales de consumo de combustible, existe una velocidad óptima para recorrer rutas y calles, dependiendo del tipo de vehículo y la carretera.
Velocidad y eficiencia: el equilibrio ideal
Viajar demasiado rápido incrementa el consumo de combustible de manera significativa.
Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Europa, cada 10 km/h por encima de 100 km/h puede aumentar el gasto de combustible entre un 10 y 15 %.
Por el contrario, conducir a velocidades moderadas permite al motor trabajar de manera más eficiente, reduciendo el gasto de gasolina o diésel y disminuyendo la emisión de gases contaminantes. En carreteras nacionales y autopistas, lo ideal es mantener entre 90 y 110 km/h.
Tipo de vehículo y carretera: factores determinantes
El consumo también depende del tipo de motor, la aerodinámica y la carga del vehículo. Por ejemplo:
-
Autos compactos: rinden mejor en el rango de 90 a 100 km/h.
-
SUV o camionetas: su consumo se optimiza entre 100 y 110 km/h debido a su mayor peso y resistencia al viento.
-
Vehículos cargados: cuanto mayor sea la carga, menor debe ser la velocidad para mantener eficiencia.
Además, carreteras en mal estado o con muchas curvas obligan a reducir velocidad, lo que también contribuye a un ahorro de combustible inesperado.
Consejos prácticos para mejorar el rendimiento
Más allá de la velocidad, otros trucos de manejo que reducen el consumo incluyen:
-
Mantener una presión de neumáticos correcta, ya que los neumáticos desinflados aumentan la resistencia y el consumo.
-
Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, manteniendo el ritmo constante.
-
Usar marchas largas cuando el vehículo lo permite, reduciendo revoluciones del motor.
-
Apagar el aire acondicionado cuando no sea necesario, ya que su uso constante eleva el consumo entre un 5 y 10 %.
Viajar a una velocidad constante entre 90 y 110 km/h es la clave para ahorrar combustible en la mayoría de los autos, mientras que conducir más despacio en ciudad o más rápido en autopista aumenta el gasto.
Complementar la velocidad moderada con hábitos de conducción eficientes permite recorrer más kilómetros con menos litros y contribuye a un manejo más seguro y responsable.