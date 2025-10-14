14 de octubre de 2025 - 09:29

Gilera confirmó el precio actual de la Smash 110

Por su equilibrio entre precios, consumo y mantenimiento, la Gilera Smash continúa siendo una de las motos más vendidas en Argentina.

Por Andrés Aguilera

La Gilera Smash, uno de los modelos más populares del segmento CUB, mantiene su lugar entre las motos más elegidas del país por su bajo consumo, mantenimiento accesible y diseño urbano. Con la reciente eliminación del impuesto interno, varios modelos ajustaron sus precios en el mercado, y la Smash no fue la excepción.

Precio oficial de la Gilera Smash en octubre de 2025

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), estos son los valores actualizados de las versiones cero kilómetro de la Gilera Smash:

  • Smash 110: $1.423.000

  • Smash 110 Full: $1.611.000

  • Smash 110 Full R: $1.658.000

  • Smash 110 Automática: $1.568.000

  • Smash Tuning R 110: $1.901.000

  • Smash X 125: $1.873.000

Estos valores corresponden a precios de lista sugeridos por la marca para el mes de octubre y pueden variar según la provincia y los costos de patentamiento o flete.

image

Características principales

La Gilera Smash se destaca por su mecánica simple y confiable, ideal para quienes buscan una moto económica para desplazarse en ciudad. Está equipada con un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a pedal, y transmisión manual de 4 velocidades con embrague automático.

  • Potencia máxima: 7,2 HP a 7000 rpm

  • Relación de compresión: 9.1:1

  • Sistema de alimentación: carburador

  • Velocidad máxima estimada: 90 km/h

  • Consumo promedio: 40 km/l

Su peso en seco es de 100 kg, con una capacidad de carga máxima de 150 kg, lo que la hace ágil y práctica.

Además, cuenta con freno delantero a disco y trasero a tambor, neumáticos 60/100-17 adelante y 80/100-14 atrás, y un tanque de 4,1 litros de combustible.

image

Diseño y equipamiento

El diseño de la Smash combina funcionalidad y estilo juvenil. Está disponible en colores rojo, negro, blanco y azul, según la versión, e incluye tablero analógico, doble amortiguador trasero y horquilla telescópica delantera para mayor confort.

