La Fiat Fiorino 2025 reafirma su liderazgo entre los autos utilitarios más confiables de Argentina, destacando por su economía, seguridad y practicidad diaria.

Por Ignacio Alvarado

Este auto Fiat no solo se adapta a las necesidades laborales, sino que también responde al ritmo del tránsito urbano de Argentina. Su diseño compacto y su motor equilibrado lo posicionan como uno de los autos más funcionales del mercado, pensado para quienes buscan practicidad y bajo costo operativo.

Fiat Fiorino 2025: el utilitario más vendido y su precio actualizado tras los cambios con el dólar

Entre sus principales ventajas, la Fiat Fiorino incorpora un motor Endurance 1.4L Firefly de cuatro cilindros, que ofrece potencia sin comprometer el consumo. Este auto cuenta con transmisión manual de cinco velocidades, ideal para moverse con agilidad en zonas congestionadas, algo clave en las grandes ciudades de Argentina.

En materia de seguridad, la automotriz Fiat equipó a la Fiorino con airbags frontales, frenos ABS y control de estabilidad (ESC), reforzando la protección del conductor y la carga. Esto la convierte en uno de los autos utilitarios más confiables de Argentina.

Precio de la Fiat Fiorino en octubre 2025

  • Furgón 1.3 8V Endurance Firefly 2025: $27.459.000

    Fiat Fiorino 2025: el utilitario más vendido y su precio actualizado tras los cambios con el dólar

Con este valor, la Fiat Fiorino se mantiene como uno de los autos Fiat más accesibles dentro del segmento comercial en Argentina.

Características destacadas de la Fiat Fiorino

El interior del auto Fiat prioriza el confort, con aire acondicionado, levantavidrios eléctricos y cierre centralizado. En Argentina, donde las jornadas laborales suelen ser extensas, estos detalles mejoran notablemente la experiencia al volante.

En cuanto a capacidad, la Fiat Fiorino ofrece un volumen de carga de 3,1 m³ y soporta hasta 650 kg, lo que la vuelve perfecta para múltiples rubros. Además, su tanque de 55 litros y motor 1.368 cm³ aseguran autonomía y bajo consumo, cualidades muy valoradas entre los usuarios de autos utilitarios.

Fiat Fiorino 2025: el utilitario más vendido y su precio actualizado tras los cambios con el dólar

La Fiat Fiorino se destaca también por su mantenimiento económico, uno de los más accesibles entre los autos comerciales de Argentina. Su durabilidad y respaldo posventa refuerzan el compromiso de Fiat con quienes dependen del vehículo para trabajar.

Finalmente, el equilibrio entre precio, practicidad y seguridad consolida a la Fiat Fiorino 2025 como una de las opciones más sólidas de Fiat en Argentina, reafirmando su lugar como referente dentro del mercado de autos utilitarios nacionales.

