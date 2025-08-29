Autos. La inteligencia artificial reimagina al Ford Escort en una versión 2027 que solo existe de manera conceptual.

El histórico Ford Escort, uno de los automóviles más emblemáticos de la marca, revive gracias a un diseño creado con inteligencia artificial. La recreación es únicamente digital y no corresponde a planes de producción de la compañía. El ejercicio se integra entre las nuevas propuestas sobre modelos clásicos de autos reinterpretados.

La historia de un modelo global El Ford Escort debutó en Inglaterra en 1967 como reemplazo del Anglia. Rápidamente se expandió a Europa, Asia, Oceanía, África y Sudamérica, convirtiéndose en el primer modelo global de Ford.

Así se vería el nuevo Ford Escort la versión 2027 del histórico auto (2) A lo largo de sus seis generaciones, se fabricó en países como Argentina, Brasil, Alemania, España, Turquía e India. Se ofreció en múltiples carrocerías: hatchback, sedán, familiar, coupé y cabriolet, además de furgoneta comercial.

Su popularidad también se extendió al automovilismo. En Argentina, destacó en el Turismo Competición 2000 y el Turismo Nacional, donde logró varios títulos de la mano de pilotos como Gabriel Ponce de León, Ernesto Bessone II y Patricio Di Palma.

El Escort imaginado en 2027 La inteligencia artificial proyecta un Ford Escort 2027 con un diseño renovado, inspirado en las líneas clásicas pero adaptado al lenguaje actual de la marca.