El histórico Ford Escort, uno de los automóviles más emblemáticos de la marca, revive gracias a un diseño creado con inteligencia artificial. La recreación es únicamente digital y no corresponde a planes de producción de la compañía. El ejercicio se integra entre las nuevas propuestas sobre modelos clásicos de autos reinterpretados.
La historia de un modelo global
El Ford Escort debutó en Inglaterra en 1967 como reemplazo del Anglia. Rápidamente se expandió a Europa, Asia, Oceanía, África y Sudamérica, convirtiéndose en el primer modelo global de Ford.
Así se vería el nuevo Ford Escort la versión 2027 del histórico auto (2)
A lo largo de sus seis generaciones, se fabricó en países como Argentina, Brasil, Alemania, España, Turquía e India. Se ofreció en múltiples carrocerías: hatchback, sedán, familiar, coupé y cabriolet, además de furgoneta comercial.
Su popularidad también se extendió al automovilismo. En Argentina, destacó en el Turismo Competición 2000 y el Turismo Nacional, donde logró varios títulos de la mano de pilotos como Gabriel Ponce de León, Ernesto Bessone II y Patricio Di Palma.
El Escort imaginado en 2027
La inteligencia artificial proyecta un Ford Escort 2027 con un diseño renovado, inspirado en las líneas clásicas pero adaptado al lenguaje actual de la marca.
Entre las características del prototipo digital destacan:
- Faros LED alargados con firma luminosa moderna.
- Parrilla ovalada estilizada, herencia de los años noventa.
- Llantas deportivas de aleación y mayor trocha.
- Interior digitalizado, con pantallas táctiles y conectividad completa.
La recreación busca equilibrar la nostalgia de quienes conocieron al Escort original con tendencias estéticas contemporáneas.
Así se vería el nuevo Ford Escort la versión 2027 del histórico auto (1)
Entre pasado y futuro de Ford
Aunque el Ford Escort 2027 es solo una invención digital, refleja la vigencia de un nombre con más de medio siglo de historia en los automóviles.
La marca supo convertirlo en un ícono global, con más de 20 millones de unidades producidas en distintas versiones.
Este ejercicio de inteligencia artificial funciona como un homenaje a un modelo que supo adaptarse a diferentes épocas y mercados.
Su legado, tanto en las calles como en las pistas, lo mantiene como un clásico dentro de los autos de la marca.