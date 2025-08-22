22 de agosto de 2025 - 14:39

Así se vería el nuevo Ford Coupe Standard: la versión 2026 del histórico auto

Autos. La inteligencia artificial recrea un diseño futurista del Ford Coupe Standard, manteniendo la esencia del clásico automóvil.

Así se vería el nuevo Ford Coupe Standard la versión 2026 del histórico auto (1)
Por Andrés Aguilera

Un clásico de Ford en versión futurista

El Ford Coupe Standar nació en 1937 como parte de una actualización de la línea de la marca. Ese año se incorporó un motor V8 de 136 pulgadas cúbicas (2,23 L), acompañado por otra versión de 221 pulgadas cúbicas (3,62 L).

El rediseño marcó un antes y un después en los automóviles de la época.

Así se vería el nuevo Ford Coupe Standard la versión 2026 del histórico auto (2)

Este modelo se destacaba por su carrocería redondeada, faros carenados y parrilla en forma de V.

Además, ofrecía versiones Standard y DeLuxe, con diferencias en los acabados y detalles cromados. Su precio inicial rondaba los 850 dólares de aquel entonces, equivalentes a unos 18.500 dólares actuales.

Inteligencia artificial y diseño digital

La inteligencia artificial aplicada al diseño de autos permite recrear modelos históricos con un estilo contemporáneo.

En esta ocasión, ChatGPT imaginó un Ford Coupe Standar 2026, con líneas aerodinámicas, faros LED y una parrilla más minimalista.

Así se vería el nuevo Ford Coupe Standard la versión 2026 del histórico auto (1)

La carrocería mantiene la esencia del clásico de 1937, pero adaptada a tendencias actuales:

  • Guardabarros más integrados al cuerpo.

  • Ruedas de mayor tamaño y llantas modernas.

  • Parabrisas amplio con terminaciones limpias.

  • Estilo retro en detalles interiores.

La combinación entre historia y futuro

Aunque este Ford Coupe Standar 2026 no existe en la realidad, el ejercicio demuestra cómo la inteligencia artificial puede conectar pasado y presente en la industria de los automóviles.

Los avances tecnológicos permiten visualizar cómo lucirían los clásicos de la historia adaptados a los tiempos modernos.

