Autos e inteligencia artificial se unen en una propuesta innovadora que reinterpreta al Ford Coupe Standar . Se trata de una recreación digital que imagina cómo luciría este automóvil en 2026. La idea fue desarrollada por la herramienta ChatGPT, que utiliza modelos de creación visual y tecnológica.

El Ford Coupe Standar nació en 1937 como parte de una actualización de la línea de la marca. Ese año se incorporó un motor V8 de 136 pulgadas cúbicas (2,23 L), acompañado por otra versión de 221 pulgadas cúbicas (3,62 L).

El rediseño marcó un antes y un después en los automóviles de la época.

Este modelo se destacaba por su carrocería redondeada, faros carenados y parrilla en forma de V.

Así se vería el nuevo Ford Coupe Standard la versión 2026 del histórico auto (2)

Además, ofrecía versiones Standard y DeLuxe , con diferencias en los acabados y detalles cromados. Su precio inicial rondaba los 850 dólares de aquel entonces, equivalentes a unos 18.500 dólares actuales.

Inteligencia artificial y diseño digital

La inteligencia artificial aplicada al diseño de autos permite recrear modelos históricos con un estilo contemporáneo.

En esta ocasión, ChatGPT imaginó un Ford Coupe Standar 2026, con líneas aerodinámicas, faros LED y una parrilla más minimalista.

Así se vería el nuevo Ford Coupe Standard la versión 2026 del histórico auto (1)

La carrocería mantiene la esencia del clásico de 1937, pero adaptada a tendencias actuales:

Guardabarros más integrados al cuerpo.

Ruedas de mayor tamaño y llantas modernas.

Parabrisas amplio con terminaciones limpias.

Estilo retro en detalles interiores.

La combinación entre historia y futuro

Aunque este Ford Coupe Standar 2026 no existe en la realidad, el ejercicio demuestra cómo la inteligencia artificial puede conectar pasado y presente en la industria de los automóviles.

Los avances tecnológicos permiten visualizar cómo lucirían los clásicos de la historia adaptados a los tiempos modernos.