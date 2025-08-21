21 de agosto de 2025 - 12:29

Peugeot Partner en agosto 2025: precios, características y por qué sigue dominando en Argentina

La Peugeot Partner sigue siendo una de las camionetas más confiables de Argentina; conoce su precio, prestaciones y liderazgo entre los autos.

Peugeot Partner en agosto 2025: precios, características y por qué sigue dominando en Argentina.

Peugeot Partner en agosto 2025: precios, características y por qué sigue dominando en Argentina.

Foto:

Por Andrés Aguilera

En el universo de los autos utilitarios en Argentina, pocas camionetas tienen la historia y relevancia de la Peugeot Partner. Este auto francés, conocido por su diseño funcional y mecánica confiable, se mantiene vigente en el mercado gracias a su relación precio-producto, siendo un referente entre pymes, trabajadores y familias que necesitan espacio y durabilidad.

Leé además

asi se veria el nuevo peugeot 403: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Peugeot 403: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Peugeot 208: el lider en ventas presenta un precio increible en agosto 2025

Por Andrés Aguilera

Parte de su éxito radica en la versatilidad que ofrece. La Partner combina perfectamente lo laboral con lo familiar, gracias a sus dos versiones: Confort y Patagónica. Este enfoque convierte al auto en una opción práctica y confiable para múltiples usos, algo muy valorado en las calles y rutas de Argentina.

image
Peugeot Partner en agosto 2025: precios, caracter&iacute;sticas y por qu&eacute; sigue dominando en Argentina.

Peugeot Partner en agosto 2025: precios, características y por qué sigue dominando en Argentina.

Incluso en un contexto de aumentos generalizados de precios de autos, la Peugeot Partner sigue siendo atractiva. Su precio competitivo y su robustez mecánica la mantienen entre las camionetas más elegidas del país, consolidando la confianza de los usuarios y destacando entre la amplia oferta de autos disponibles en Argentina.

En resumen, la Partner no es solo un vehículo utilitario: es una herramienta de trabajo, un auto familiar y una inversión que rinde. Quienes la conocen valoran su confiabilidad y su practicidad, factores que la mantienen como uno de los autos más vendidos de Argentina.

¿Cuánto cuesta la Peugeot Partner en agosto 2025?

  • Peugeot Partner Confort: $26.930.000

  • Peugeot Partner Patagónica: $31.360.000

    image
    Peugeot Partner en agosto 2025: precios, caracter&iacute;sticas y por qu&eacute; sigue dominando en Argentina.

    Peugeot Partner en agosto 2025: precios, características y por qué sigue dominando en Argentina.

Características destacadas de la Peugeot Partner

La Partner Confort ofrece 800 kilos de carga y un volumen de 3.000 litros, ideal para reparto o uso profesional. Su motor 1.6 naftero de 115 CV asegura eficiencia y potencia en ciudad y ruta.

La versión Patagónica, pensada para familias, mantiene espacio y comodidad, con 2.800 litros de carga, asientos rebatibles, aire acondicionado, pantalla multimedia, Bluetooth y barras de techo.

Ambas versiones cuentan con tracción delantera, motor de 115 CV y caja manual de 5 marchas. Su tanque de 55 litros asegura autonomía en largos recorridos dentro de Argentina.

image
Peugeot Partner en agosto 2025: precios, caracter&iacute;sticas y por qu&eacute; sigue dominando en Argentina.

Peugeot Partner en agosto 2025: precios, características y por qué sigue dominando en Argentina.

En seguridad, la Partner incluye airbags, ABS, ESP y repartidor electrónico de frenado (REF), cubriendo lo esencial para circular seguro en cualquier ruta del país.

Su diseño funcional, robusto y reconocible la convierte en un clásico entre los autos Peugeot en Argentina, sin estridencias pero con presencia.

En conclusión, la Peugeot Partner combina practicidad, confiabilidad y buen precio, manteniéndose como una de las camionetas más destacadas y demandadas del mercado de autos en Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Por Andrés Aguilera
Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025

Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025

Por Andrés Aguilera
asi seria el nuevo peugeot 504: la version 2026 del historico automovil

Así sería el nuevo Peugeot 504: la versión 2026 del histórico automóvil

Por Andrés Aguilera
las personas que ofrecen asiento en el transporte publico generalmente muestran estas 8 cualidades unicas

Las personas que ofrecen asiento en el transporte público generalmente muestran estas 8 cualidades únicas

Por Andrés Aguilera