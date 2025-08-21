En el universo de los autos utilitarios en Argentina , pocas camionetas tienen la historia y relevancia de la Peugeot Partner. Este auto francés, conocido por su diseño funcional y mecánica confiable, se mantiene vigente en el mercado gracias a su relación precio-producto, siendo un referente entre pymes, trabajadores y familias que necesitan espacio y durabilidad.

Parte de su éxito radica en la versatilidad que ofrece. La Partner combina perfectamente lo laboral con lo familiar, gracias a sus dos versiones: Confort y Patagónica . Este enfoque convierte al auto en una opción práctica y confiable para múltiples usos, algo muy valorado en las calles y rutas de Argentina .

Incluso en un contexto de aumentos generalizados de precios de autos , la Peugeot Partner sigue siendo atractiva. Su precio competitivo y su robustez mecánica la mantienen entre las camionetas más elegidas del país, consolidando la confianza de los usuarios y destacando entre la amplia oferta de autos disponibles en Argentina .

Peugeot Partner en agosto 2025: precios, características y por qué sigue dominando en Argentina.

En resumen, la Partner no es solo un vehículo utilitario: es una herramienta de trabajo, un auto familiar y una inversión que rinde. Quienes la conocen valoran su confiabilidad y su practicidad, factores que la mantienen como uno de los autos más vendidos de Argentina .

Características destacadas de la Peugeot Partner

La Partner Confort ofrece 800 kilos de carga y un volumen de 3.000 litros, ideal para reparto o uso profesional. Su motor 1.6 naftero de 115 CV asegura eficiencia y potencia en ciudad y ruta.

La versión Patagónica, pensada para familias, mantiene espacio y comodidad, con 2.800 litros de carga, asientos rebatibles, aire acondicionado, pantalla multimedia, Bluetooth y barras de techo.

Ambas versiones cuentan con tracción delantera, motor de 115 CV y caja manual de 5 marchas. Su tanque de 55 litros asegura autonomía en largos recorridos dentro de Argentina.

image

En seguridad, la Partner incluye airbags, ABS, ESP y repartidor electrónico de frenado (REF), cubriendo lo esencial para circular seguro en cualquier ruta del país.

Su diseño funcional, robusto y reconocible la convierte en un clásico entre los autos Peugeot en Argentina, sin estridencias pero con presencia.

En conclusión, la Peugeot Partner combina practicidad, confiabilidad y buen precio, manteniéndose como una de las camionetas más destacadas y demandadas del mercado de autos en Argentina.