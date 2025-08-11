En el universo de las camionetas, pocas tienen tanta historia en Argentina como la Peugeot Partner. Desde hace años, este auto francés marca presencia en el segmento de utilitarios gracias a su diseño funcional, su buena mecánica y un precio competitivo. Hoy, en agosto 2025, vuelve a ser noticia en el mercado de autos.
Parte de su éxito radica en que es una camioneta que combina perfectamente lo laboral con lo familiar. Su doble configuración —Confort y Patagónica— la convierte en una opción versátil para quienes buscan un auto práctico y durable, algo muy valorado por usuarios en toda Argentina.
image
Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025
En un contexto donde muchos modelos aumentaron considerablemente, el precio de la Peugeot Partner todavía resulta atractivo. No es casualidad que sea elegida por trabajadores, pymes y familias que necesitan espacio y confiabilidad. La automotriz Peugeot logró mantenerla vigente sin perder su identidad.
Destaca, la Partner, no es solo por ser un utilitario: es una herramienta de trabajo, un vehículo familiar y una inversión segura. Quienes la conocen saben que, en relación precio-producto, sigue siendo una de las mejores opciones dentro de los autos disponibles en Argentina.
Características destacadas de la Peugeot Partner
La versión Confort está pensada para quienes necesitan una camioneta rendidora y resistente. Con 800 kg de carga y 3.000 litros de volumen, este auto es ideal para reparto y uso profesional. Su motor 1.6 naftero de 115 CV asegura buen rendimiento tanto en ciudad como en ruta en Argentina.
La Patagónica, en cambio, apunta a familias que priorizan comodidad sin perder espacio. Ofrece 2.800 litros de carga, asientos rebatibles, aire acondicionado, pantalla multimedia, Bluetooth y barras de techo, sumando un toque moderno a la línea Peugeot.
Ambas versiones comparten tracción delantera, motor de 115 CV y caja manual de 5 marchas. Su tanque de 55 litros garantiza buena autonomía, algo clave para largos viajes en Argentina.
image
En seguridad, la Peugeot Partner cumple con airbags, ABS, ESP y repartidor electrónico de frenado (REF). No es un auto premium, pero sí confiable y seguro.
El diseño mantiene el espíritu funcional, con estética robusta y reconocible en las calles argentinas. Un clásico dentro de los autos de trabajo.
Entonces, la Peugeot Partner sigue siendo, en agosto 2025, una de las mejores opciones para trabajar o viajar en Argentina, combinando precio competitivo, doble funcionalidad y confiabilidad.