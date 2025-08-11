En el universo de las camionetas, pocas tienen tanta historia en Argentina como la Peugeot Partner. Desde hace años, este auto francés marca presencia en el segmento de utilitarios gracias a su diseño funcional, su buena mecánica y un precio competitivo. Hoy, en agosto 2025, vuelve a ser noticia en el mercado de autos .

Parte de su éxito radica en que es una camioneta que combina perfectamente lo laboral con lo familiar. Su doble configuración — Confort y Patagónica — la convierte en una opción versátil para quienes buscan un auto práctico y durable, algo muy valorado por usuarios en toda Argentina .

En un contexto donde muchos modelos aumentaron considerablemente, el precio de la Peugeot Partner todavía resulta atractivo. No es casualidad que sea elegida por trabajadores, pymes y familias que necesitan espacio y confiabilidad. La automotriz Peugeot logró mantenerla vigente sin perder su identidad.

Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025

Destaca, la Partner, no es solo por ser un utilitario: es una herramienta de trabajo, un vehículo familiar y una inversión segura. Quienes la conocen saben que, en relación precio-producto, sigue siendo una de las mejores opciones dentro de los autos disponibles en Argentina .

Características destacadas de la Peugeot Partner

La versión Confort está pensada para quienes necesitan una camioneta rendidora y resistente. Con 800 kg de carga y 3.000 litros de volumen, este auto es ideal para reparto y uso profesional. Su motor 1.6 naftero de 115 CV asegura buen rendimiento tanto en ciudad como en ruta en Argentina.

La Patagónica, en cambio, apunta a familias que priorizan comodidad sin perder espacio. Ofrece 2.800 litros de carga, asientos rebatibles, aire acondicionado, pantalla multimedia, Bluetooth y barras de techo, sumando un toque moderno a la línea Peugeot.

Ambas versiones comparten tracción delantera, motor de 115 CV y caja manual de 5 marchas. Su tanque de 55 litros garantiza buena autonomía, algo clave para largos viajes en Argentina.

image Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025

En seguridad, la Peugeot Partner cumple con airbags, ABS, ESP y repartidor electrónico de frenado (REF). No es un auto premium, pero sí confiable y seguro.

El diseño mantiene el espíritu funcional, con estética robusta y reconocible en las calles argentinas. Un clásico dentro de los autos de trabajo.

Entonces, la Peugeot Partner sigue siendo, en agosto 2025, una de las mejores opciones para trabajar o viajar en Argentina, combinando precio competitivo, doble funcionalidad y confiabilidad.