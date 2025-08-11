Una recreación digital imagina cómo volverían los autos clásicos: el mito del Peugeot 504 en Argentina aparece reinterpretado por inteligencia artificial , que propone formas, tecnologías y líneas inéditas. Esta recreación es una invención de ChatGPT y no representa un modelo oficial.

La propuesta mantiene la silueta elegante del 504, con capó largo, cola corta y porte de gran berlina.

Faros LED dobles homenajean al original, mientras que la parrilla luce una banda minimalista retrofuturista. La carrocería combina acero de alta resistencia con paneles compuestos y llantas de 19 pulgadas.

En esta interpretación, el 504 2026 ofrece opciones: híbrido enchufable de ~230 caballos y una versión totalmente eléctrica de 300 caballos .

La caja es automática de ocho marchas para el híbrido y la eléctrica monta una transmisión de una velocidad con tracción posterior o integral.

Así sería el nuevo Peugeot 504 la versión 2026 del histórico automóvil (1)

Batería estimada en 75 kWh y autonomía real urbana-ruta cercana a 450 km en la versión eléctrica.

Interior y tecnología

El interior fusiona confort clásico con tecnología actual: instrumental digital tipo “tablero” más pantalla táctil de 12 pulgadas.

Sistemas ADAS como frenado autónomo, control crucero adaptativo y alerta de pérdida de carril están presentes.

Acabados en eco-cuero, detalles en madera reciclada y baúl con apertura eléctrica completan el paquete. El trayecto histórico del 504 alimenta la credibilidad del rediseño.

El modelo original, diseñado por Pininfarina y lanzado en 1968, fue producido en Francia y extendió su vida en Argentina hasta fines de la década del ’90.

Así sería el nuevo Peugeot 504 la versión 2026 del histórico automóvil (2)

Esa herencia explica por qué la interpretación 2026 respeta proporciones, robustez y orientación rutera del clásico.

Legado del Peugeot 504: versiones, motores y su presencia en Argentina

El 504 original se fabricó en variantes sedán, familiar, coupé, cabrio y pickup; en el país tuvo presencia prolongada y múltiples versiones.

Históricamente montó motores nafteros de 1.6 a 2.0 y motores diésel Indenor, con opciones deportivas y adaptaciones para trabajo pesado.

Su reputación de confiabilidad y confort convirtió al 504 en un referente para flotas y viajes largos.

La propuesta 2026 imaginada por IA combina la versatilidad de antaño con soluciones modernas: chasis reforzado, suspensión trasera refinada y ayudas electrónicas pensadas para rutas extensas.

El enfoque técnico privilegia el equilibrio entre comodidad, consumo y prestaciones para viajes y uso urbano.