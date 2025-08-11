11 de agosto de 2025 - 11:50

Así sería el nuevo Peugeot 504: la versión 2026 del histórico automóvil

Una recreación trae al presente el clásico Peugeot 504: diseño clásico y tecnología contemporánea para uno de los autos más queridos.

Por Andrés Aguilera

Diseño y líneas: autos clásicos reinventados

La propuesta mantiene la silueta elegante del 504, con capó largo, cola corta y porte de gran berlina.

Faros LED dobles homenajean al original, mientras que la parrilla luce una banda minimalista retrofuturista. La carrocería combina acero de alta resistencia con paneles compuestos y llantas de 19 pulgadas.

Motorización y prestaciones: motores, eficiencia y electrificación en automóviles Peugeot 2026

En esta interpretación, el 504 2026 ofrece opciones: híbrido enchufable de ~230 caballos y una versión totalmente eléctrica de 300 caballos.

La caja es automática de ocho marchas para el híbrido y la eléctrica monta una transmisión de una velocidad con tracción posterior o integral.

Batería estimada en 75 kWh y autonomía real urbana-ruta cercana a 450 km en la versión eléctrica.

Interior y tecnología

El interior fusiona confort clásico con tecnología actual: instrumental digital tipo “tablero” más pantalla táctil de 12 pulgadas.

Sistemas ADAS como frenado autónomo, control crucero adaptativo y alerta de pérdida de carril están presentes.

Acabados en eco-cuero, detalles en madera reciclada y baúl con apertura eléctrica completan el paquete. El trayecto histórico del 504 alimenta la credibilidad del rediseño.

El modelo original, diseñado por Pininfarina y lanzado en 1968, fue producido en Francia y extendió su vida en Argentina hasta fines de la década del ’90.

Esa herencia explica por qué la interpretación 2026 respeta proporciones, robustez y orientación rutera del clásico.

Legado del Peugeot 504: versiones, motores y su presencia en Argentina

El 504 original se fabricó en variantes sedán, familiar, coupé, cabrio y pickup; en el país tuvo presencia prolongada y múltiples versiones.

Históricamente montó motores nafteros de 1.6 a 2.0 y motores diésel Indenor, con opciones deportivas y adaptaciones para trabajo pesado.

Su reputación de confiabilidad y confort convirtió al 504 en un referente para flotas y viajes largos.

La propuesta 2026 imaginada por IA combina la versatilidad de antaño con soluciones modernas: chasis reforzado, suspensión trasera refinada y ayudas electrónicas pensadas para rutas extensas.

El enfoque técnico privilegia el equilibrio entre comodidad, consumo y prestaciones para viajes y uso urbano.

