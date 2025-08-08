8 de agosto de 2025 - 10:26

Así se vería el nuevo Renault Fuego: la versión 2026 del clásico automóvil

Revive uno de los autos más emblemáticos de Renault, con una propuesta moderna que conserva el espíritu deportivo del modelo original.

Por Andrés Aguilera

Renault Fuego 2026: una recreación moderna con alma de clásico deportivo

Este diseño conceptual del Renault Fuego 2026 toma como punto de partida la esencia del modelo original de los años '80, fabricado en la planta cordobesa de Santa Isabel.

En esta versión ficticia, conserva las líneas aerodinámicas y el carácter de coupé rutero, pero suma detalles actuales como faros LED, parrilla frontal iluminada y llantas de 19 pulgadas.

La carrocería propone un equilibrio entre deportividad y elegancia, con trazos que remiten a los GT europeos modernos.

Aunque no existe un modelo oficial ni proyecto de producción en curso, la propuesta tiene coherencia visual con las tendencias actuales de la marca del rombo.

Autos históricos reimaginados por la IA

El proyecto de imaginar una nueva generación del Fuego nació en foros de diseño automotor, donde herramientas de IA como DALL·E o Midjourney se usan para recrear prototipos y explorar lo que podría ser.

En este caso, la inteligencia artificial tomó referencias del Fuego GTA Max, uno de los autos más veloces de producción nacional durante los ‘90, y aplicó ajustes tecnológicos acordes a 2026.

Entre las características del modelo imaginado, se destacan una motorización eléctrica dual con tracción integral, tablero 100% digital y asistencias avanzadas a la conducción.

También se propone una versión híbrida plug-in con más de 300 caballos de fuerza, aunque esto forma parte de la interpretación visual y no de datos técnicos reales.

Renault y el legado del Fuego: uno de los automóviles deportivos más icónicos en Argentina

El Renault Fuego fue uno de los automóviles deportivos más emblemáticos que se fabricaron en Argentina, con una historia rica en versiones y motorizaciones.

Desde el GTX 2.2 hasta el legendario GTA Max desarrollado por Oreste Berta, el modelo dejó una huella en las décadas del ‘80 y ‘90, tanto en el mercado como en el automovilismo nacional.

