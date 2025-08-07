En agosto de 2025 , la Chevrolet Tracker se mantiene firme como una de las SUV más buscadas en el mercado de autos en Argentina. Este auto se distingue por su diseño moderno y líneas aerodinámicas que combinan estilo y funcionalidad, posicionándolo como una opción atractiva para diversos perfiles de conductores argentinos.

El interior de la Chevrolet Tracker destaca por la calidad de sus materiales y el espacio que ofrece, brindando confort tanto al conductor como a los pasajeros. Ya sea en la ciudad o en ruta, este auto se siente cómodo y ágil, lo que aumenta su popularidad dentro del segmento de SUV en Argentina .

La versión Premier agrega un toque diferencial con un techo solar panorámico, un plus que mejora la experiencia de viaje y aporta elegancia. Este detalle convierte a la Tracker en una opción más completa para los usuarios que valoran tanto el diseño como el confort en sus autos .

El equipamiento tecnológico también es un punto fuerte. La Chevrolet Tracker incorpora el sistema MyLink con pantalla táctil de 8 pulgadas y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de WiFi nativo para hasta siete dispositivos, algo poco común en el mercado local de autos .

image Chevrolet Tracker: precios y características en agosto 2025 en Argentina

Características de la Chevrolet Tracker

La seguridad es otra prioridad de este auto. La Chevrolet Tracker viene equipada con seis airbags, control de estabilidad y tracción, frenos ABS y anclajes ISOFIX. Las versiones más avanzadas incluyen alerta de colisión frontal, sensores 360° y asistente de estacionamiento automático, lo que refuerza su reputación de auto confiable en Argentina.

El motor turbo 1.2 litros es el corazón de todas las versiones, con opciones de caja manual o automática de seis marchas. Este conjunto ofrece un equilibrio perfecto entre potencia, consumo y eficiencia, ideal para el ritmo dinámico de las calles argentinas.

Con este paquete, la Chevrolet Tracker se posiciona como una de las SUV más completas de la línea Chevrolet y una excelente alternativa para quienes buscan un auto moderno, seguro y eficiente en Argentina.