Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

El Peugeot 3008 sigue entre los SUV híbridos más buscados en Argentina, un auto que combina lujo, eficiencia y tecnología de punta.

Por Andrés Aguilera

El Peugeot 3008 no solo enamora por fuera: su estética robusta, techo panorámico y faros LED transmiten elegancia y modernidad. Este auto es la prueba de que un SUV puede ser funcional sin renunciar al estilo, algo muy valorado por los usuarios en Argentina que buscan un equilibrio entre confort y presencia.

image

En su interior, este auto ofrece un ambiente premium: asientos en cuero con masaje, climatizador bizona y baúl con apertura manos libres. El Peugeot 3008 convierte cada viaje en una experiencia de primer nivel, diferenciándose dentro de los autos del mercado local.

La tecnología también es protagonista. Con pantalla de 10 pulgadas, GPS, recarga inalámbrica y cámara de visión periférica, el Peugeot 3008 reafirma por qué es uno de los autos más modernos en Argentina.

Precio del Peugeot 3008 en agosto 2025

  • 1.6 THP GT Pack AT6: $57.261.000

    Aumento del 1,35% respecto a julio 2025.

    image

Este valor corresponde al precio base del auto y puede variar según concesionario o región dentro de Argentina.

Características destacadas del Peugeot 3008

El Peugeot 3008 equipa un motor de 197 CV junto a dos motores eléctricos, alcanzando 222 CV y tracción integral. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,9 segundos, ofreciendo potencia y eficiencia en un solo paquete.

En materia de seguridad, este auto sobresale con control de tracción y estabilidad, alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril y múltiples airbags. Todo pensado para ofrecer máxima protección a los conductores en Argentina.

image

La suspensión optimizada del Peugeot 3008 le otorga un manejo suave incluso en caminos irregulares, mientras que su autonomía híbrida lo hace ideal para quienes buscan reducir consumo y emisiones.

Con su diseño interior elegante, alta tecnología y seguridad avanzada, el Peugeot 3008 sigue siendo uno de los SUV más completos entre los autos disponibles en Argentina.

