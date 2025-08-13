Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Así sería el nuevo Peugeot 504: la versión 2026 del histórico automóvil

El Peugeot 3008 no solo enamora por fuera: su estética robusta, techo panorámico y faros LED transmiten elegancia y modernidad. Este auto es la prueba de que un SUV puede ser funcional sin renunciar al estilo, algo muy valorado por los usuarios en Argentina que buscan un equilibrio entre confort y presencia.

En su interior, este auto ofrece un ambiente premium: asientos en cuero con masaje, climatizador bizona y baúl con apertura manos libres. El Peugeot 3008 convierte cada viaje en una experiencia de primer nivel, diferenciándose dentro de los autos del mercado local.

La tecnología también es protagonista. Con pantalla de 10 pulgadas, GPS, recarga inalámbrica y cámara de visión periférica, el Peugeot 3008 reafirma por qué es uno de los autos más modernos en Argentina .

Este valor corresponde al precio base del auto y puede variar según concesionario o región dentro de Argentina.

Características destacadas del Peugeot 3008

El Peugeot 3008 equipa un motor de 197 CV junto a dos motores eléctricos, alcanzando 222 CV y tracción integral. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,9 segundos, ofreciendo potencia y eficiencia en un solo paquete.

En materia de seguridad, este auto sobresale con control de tracción y estabilidad, alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril y múltiples airbags. Todo pensado para ofrecer máxima protección a los conductores en Argentina.

La suspensión optimizada del Peugeot 3008 le otorga un manejo suave incluso en caminos irregulares, mientras que su autonomía híbrida lo hace ideal para quienes buscan reducir consumo y emisiones.

Con su diseño interior elegante, alta tecnología y seguridad avanzada, el Peugeot 3008 sigue siendo uno de los SUV más completos entre los autos disponibles en Argentina.