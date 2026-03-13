13 de marzo de 2026 - 13:46

¿Podés echar a un familiar que vive en tu casa y no quiere irse? Lo que dice la ley

Muchos conflictos domésticos generan dudas sobre derecho, ley argentina, propiedad y desalojo cuando alguien ocupa una vivienda sin acuerdos claros.

Derecho
Por Ignacio Alvarado

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Una de las consultas más comunes surge cuando un familiar se muda a una vivienda sin contrato ni acuerdo formal. Esto suele ocurrir por confianza o ayuda familiar, pero con el tiempo puede generar conflictos.

En el marco legal argentino, estas situaciones suelen considerarse ocupaciones precarias, es decir, una permanencia basada en la tolerancia del dueño del inmueble. No existe un alquiler formal ni un derecho real sobre la propiedad.

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Según el Código Civil y Comercial de la Nación, el titular de la vivienda mantiene siempre el control sobre su propiedad, incluso cuando permitió inicialmente que otra persona viva allí.

Esto significa que el permiso puede terminarse.

El derecho de propiedad y los límites legales

El sistema jurídico argentino protege de forma clara el derecho de propiedad. La persona que figura como titular del inmueble puede decidir quién vive en su casa y quién no.

Sin embargo, la legislación también establece límites importantes. El propietario no puede expulsar a alguien por la fuerza, cambiar cerraduras o sacar pertenencias sin intervención judicial.

Estas acciones pueden generar conflictos legales, incluso para el propio dueño.

Por ese motivo, la normativa indica que cualquier conflicto de este tipo debe resolverse mediante procedimientos legales formales.

Qué es una acción de desalojo

Cuando una persona se niega a abandonar la vivienda, el camino habitual es iniciar una acción de desalojo.

Se trata de un proceso judicial mediante el cual el propietario solicita ante un juez la restitución del inmueble. Durante el proceso, el magistrado analiza si el ocupante tiene algún derecho legal que justifique permanecer allí.

Por ejemplo, puede existir:

  • un contrato verbal

  • un comodato (préstamo gratuito de la vivienda)

  • un derecho derivado de una herencia

Si ninguno de estos supuestos se acredita, el juez puede ordenar el desalojo del ocupante.

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Situaciones especiales que evalúan los jueces

En algunos casos particulares, los tribunales analizan factores adicionales antes de resolver el conflicto.

Por ejemplo, la presencia de menores de edad, adultos mayores o personas en situación vulnerable puede influir en los tiempos o en las medidas adoptadas por la Justicia.

Aun así, estas circunstancias no eliminan el derecho del propietario, sino que pueden modificar la forma en que se ejecuta el proceso.

Por eso, los especialistas recomiendan buscar asesoramiento legal antes de iniciar cualquier acción.

La clave: resolver el conflicto dentro de la ley

En síntesis, la legislación argentina establece un principio claro: el dueño puede recuperar su vivienda, pero siempre a través de mecanismos judiciales.

Intentar resolver el problema por cuenta propia puede generar consecuencias legales inesperadas.

Por eso, cuando un conflicto familiar llega a este punto, la herramienta adecuada suele ser recurrir al sistema judicial para iniciar el procedimiento correspondiente.

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