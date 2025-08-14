Peugeot 208: el lider en ventas presenta un precio increible en agosto 2025

En agosto de 2025 , el Peugeot 208 sigue siendo protagonista en el mercado de autos en Argentina . Pese a la aparición de nuevos rivales, el hatchback mantiene su liderazgo en ventas gracias a su equilibrio entre diseño, tecnología y eficiencia. Las concesionarias ya notan un cambio en las preferencias del mercado.

Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025

Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Este auto compacto , producido en la planta de El Palomar, Buenos Aires, fue el más patentado de 2024 y acumula más de 18.500 unidades vendidas en lo que va del año. Aunque el Fiat Cronos le pisa los talones, el 208 conserva su lugar en la cima.

Sin embargo, el precio actualizado del Peugeot 208 en agosto encendió las alarmas. Las listas oficiales de Acara marcaron aumentos importantes respecto de julio, reflejando la recuperación del crédito automotor y el efecto de la eliminación del impuesto interno.

Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

El contexto competitivo también se endurece: Volkswagen Polo y Hyundai HB20 crecen en preferencia, planteando un nuevo escenario para el segmento B de autos en Argentina .

Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Características, motorización y tecnología del Peugeot 208

El Peugeot 208 ofrece dos motorizaciones: el confiable 1.6L aspirado de 115 CV, con caja manual o automática, y el nuevo T200 1.0 turbo de 120 CV, con transmisión CVT de 7 marchas.

La versión turbo destaca por su mayor eficiencia, con un consumo mixto estimado de 6,8 L/100 km, ideal para quienes buscan economía sin perder prestaciones en este auto urbano.

En seguridad, el 208 incorpora 6 airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay, desde las versiones base.

image Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Las variantes más equipadas suman el exclusivo i-Cockpit 3D, llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador automático, cámara de retroceso y acceso sin llave. Todo esto refuerza su posición como referente en autos del segmento.

Su interior moderno y su paquete de seguridad lo convierten en una opción competitiva en Argentina, incluso frente a los modelos más recientes del mercado.

Con estos argumentos, el Peugeot 208 sigue firme como uno de los autos preferidos del país, a pesar del precio en alza.