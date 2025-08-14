14 de agosto de 2025 - 17:42

Peugeot 208: el lider en ventas presenta un precio increible en agosto 2025

Los nuevos precios del Peugeot 208 sorprenden al mercado de autos en Argentina, tras un fuerte aumento generalizado en toda la gama.

Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina
Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Foto:

Por Andrés Aguilera

Leé además

Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Por Andrés Aguilera
Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025

Peugeot Partner: cambió su precio y sorprendió a todos en agosto 2025

Por Andrés Aguilera

Este auto compacto, producido en la planta de El Palomar, Buenos Aires, fue el más patentado de 2024 y acumula más de 18.500 unidades vendidas en lo que va del año. Aunque el Fiat Cronos le pisa los talones, el 208 conserva su lugar en la cima.

image
Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Sin embargo, el precio actualizado del Peugeot 208 en agosto encendió las alarmas. Las listas oficiales de Acara marcaron aumentos importantes respecto de julio, reflejando la recuperación del crédito automotor y el efecto de la eliminación del impuesto interno.

El contexto competitivo también se endurece: Volkswagen Polo y Hyundai HB20 crecen en preferencia, planteando un nuevo escenario para el segmento B de autos en Argentina.

Precios del Peugeot 208 en Argentina – Agosto 2025

  • 208 5P 1,6 ACTIVE MT5: $24.110.000

  • 208 5P 1,6 ALLURE MT5: $28.110.000

  • 208 5P 1,6 ALLURE MT5 PK: $30.740.000

  • 208 5P 1,6 ALLURE TIPT6: $29.530.000

  • 208 5P T200 ALLURE PK CVT6: $31.840.000

  • 208 5P T200 CVT GT: $33.640.000

    image
    Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

    Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Características, motorización y tecnología del Peugeot 208

El Peugeot 208 ofrece dos motorizaciones: el confiable 1.6L aspirado de 115 CV, con caja manual o automática, y el nuevo T200 1.0 turbo de 120 CV, con transmisión CVT de 7 marchas.

La versión turbo destaca por su mayor eficiencia, con un consumo mixto estimado de 6,8 L/100 km, ideal para quienes buscan economía sin perder prestaciones en este auto urbano.

En seguridad, el 208 incorpora 6 airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay, desde las versiones base.

image
Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Peugeot 208 en agosto 2025: cuánto cuesta ahora el auto más vendido de Argentina

Las variantes más equipadas suman el exclusivo i-Cockpit 3D, llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador automático, cámara de retroceso y acceso sin llave. Todo esto refuerza su posición como referente en autos del segmento.

Su interior moderno y su paquete de seguridad lo convierten en una opción competitiva en Argentina, incluso frente a los modelos más recientes del mercado.

Con estos argumentos, el Peugeot 208 sigue firme como uno de los autos preferidos del país, a pesar del precio en alza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi seria el nuevo peugeot 504: la version 2026 del historico automovil

Así sería el nuevo Peugeot 504: la versión 2026 del histórico automóvil

Por Andrés Aguilera
Peugeot 208 modelo 2026.

Stellantis renovó uno de los best seller nacionales: novedades y precios del nuevo Peugeot 208

Por Cristian Ortega
Toyota Hilux con accesorios 4x4.

Accesorios 4x4: cuánto cuesta equipar una Hilux, Ranger o Amarok en Argentina en 2025

Por Cristian Ortega
Ford Mustang Dark Horse 2025.

Ford ya vende en Argentina el impresionante Mustang Dark Horse 2025: cuánto cuesta

Por Cristian Ortega