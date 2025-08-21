El Renault 19 fue uno de los automóviles más emblemáticos de la marca francesa, con gran aceptación en Argentina, donde se fabricó en Córdoba hasta el año 2000. Este modelo del segmento C destacó por su diseño, confiabilidad y una variedad de motorizaciones que lo convirtieron en un éxito de ventas en los noventa.

El signo más vengativo del zodíaco: te la devuelve aunque pasen años

Así sería el nuevo Volkswagen Escarabajo: la versión 2026 del histórico auto

Hoy, la inteligencia artificial ofrece una versión futurista de cómo podría lucir el R-19 en 2027.

En sitios especializados como Renault circula esta reinterpretación digital, que mantiene líneas elegantes, pero con trazos modernos, faros afilados y una estética deportiva que lo acerca a los modelos actuales de la marca.

La propuesta imaginaria plantea un diseño aerodinámico , con carrocería tipo hatchback de cinco puertas y variantes sedán.

El frente incluye una parrilla minimalista con el nuevo logo de Renault , faros LED de última generación y llantas de aleación de gran tamaño.

Así se vería el nuevo Renault 19 la versión 2026 del clásico automóvil (2)

En cuanto a la mecánica, la visión de 2027 lo ubica como un auto híbrido enchufable, con la posibilidad de una versión 100% eléctrica, siguiendo la estrategia de electrificación que la compañía ya despliega en Europa y América Latina.

El interior combina un tablero digital completo, sistema multimedia con conectividad avanzada y tapizados sustentables.

Además, se especula con la incorporación de asistencias a la conducción, como control de carril, frenado autónomo y sensores 360°, características comunes en los automóviles modernos.

Así se vería el nuevo Renault 19 la versión 2026 del clásico automóvil (1)

El Renault 19 y su huella en la historia de los autos en Argentina

El R-19 marcó un antes y un después en la industria automotriz argentina. Se produjo en la planta de Santa Isabel, Córdoba, y fue reconocido por su robustez, rendimiento y comodidad.

Durante años fue uno de los autos más buscados del mercado, con versiones que iban desde motores 1.4 nafteros hasta opciones diésel de 1.9 litros.