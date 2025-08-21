21 de agosto de 2025 - 11:23

Así se vería el nuevo Renault 19: la versión 2026 del clásico automóvil

Un render creado por inteligencia artificial muestra cómo podría ser la versión 2027 del histórico Renault 19, un automóvil que marcó época en la Argentina.

Así se vería el nuevo Renault 19 la versión 2026 del clásico automóvil (1)
Por Andrés Aguilera

El Renault 19 fue uno de los automóviles más emblemáticos de la marca francesa, con gran aceptación en Argentina, donde se fabricó en Córdoba hasta el año 2000. Este modelo del segmento C destacó por su diseño, confiabilidad y una variedad de motorizaciones que lo convirtieron en un éxito de ventas en los noventa.

En sitios especializados como Renault circula esta reinterpretación digital, que mantiene líneas elegantes, pero con trazos modernos, faros afilados y una estética deportiva que lo acerca a los modelos actuales de la marca.

Características que tendría el Renault 19 en su versión 2027

La propuesta imaginaria plantea un diseño aerodinámico, con carrocería tipo hatchback de cinco puertas y variantes sedán.

Así se vería el nuevo Renault 19 la versión 2026 del clásico automóvil (2)

El frente incluye una parrilla minimalista con el nuevo logo de Renault, faros LED de última generación y llantas de aleación de gran tamaño.

En cuanto a la mecánica, la visión de 2027 lo ubica como un auto híbrido enchufable, con la posibilidad de una versión 100% eléctrica, siguiendo la estrategia de electrificación que la compañía ya despliega en Europa y América Latina.

El interior combina un tablero digital completo, sistema multimedia con conectividad avanzada y tapizados sustentables.

Además, se especula con la incorporación de asistencias a la conducción, como control de carril, frenado autónomo y sensores 360°, características comunes en los automóviles modernos.

Así se vería el nuevo Renault 19 la versión 2026 del clásico automóvil (1)

El Renault 19 y su huella en la historia de los autos en Argentina

El R-19 marcó un antes y un después en la industria automotriz argentina. Se produjo en la planta de Santa Isabel, Córdoba, y fue reconocido por su robustez, rendimiento y comodidad.

Durante años fue uno de los autos más buscados del mercado, con versiones que iban desde motores 1.4 nafteros hasta opciones diésel de 1.9 litros.

