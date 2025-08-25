La inteligencia artificial reimagina al Ford Taunus en un diseño 2027. Homenaje a esta serie de autos que fue símbolo de innovación en su tiempo.

El histórico Ford Taunus, producido en la Argentina entre 1974 y 1984, regresa en una recreación creada por inteligencia artificial. Este modelo, que fue un ícono del segmento D en los años setenta, ahora se proyecta como un sedán y coupé futurista. La propuesta forma parte de rediseños digitales de autos clásicos.

El legado del Ford Taunus en Argentina Así sería el nuevo Ford Taunus la versión 2027 del histórico automóvil (2) El Taunus fue fabricado en la planta de General Pacheco, Buenos Aires, como una alternativa más compacta a los modelos norteamericanos. Se ofreció en versiones L, GXL y GT, y más tarde en variantes SP y SP5, que incorporaban una caja de cinco marchas inédita en el país.

Su aceptación fue alta tanto en su versión sedán como en la coupé deportiva, rivalizando con modelos como el Peugeot 504, el Dodge 1500 y el Opel K-180.

Además, el Taunus tuvo una presencia destacada en el automovilismo nacional, especialmente en el TC 2000, donde logró títulos y protagonismo en pista.

El Ford Taunus imaginado en 2027 La recreación digital ideada por ChatGPT muestra un automóvil actualizado que mantiene la esencia del Taunus original. Su propuesta futurista contempla un diseño más aerodinámico, faros LED de formato alargado y una parrilla estilizada con detalles cromados.