Así se vería el nuevo Fiat 133: la versión 2026 del clásico automóvil

Autos. La inteligencia artificial revive al histórico Fiat 133, un automóvil popular de los setenta, ahora en clave digital.

Así se vería el nuevo Fiat 133 la versión 2026 del clásico automóvil
Por Andrés Aguilera

El Fiat 133 original

El fiat 133 nació en España como reemplazo de los SEAT 600 y 850, aprovechando parte de su mecánica y adoptando líneas más angulosas.

Así se vería el nuevo Fiat 133 la versión 2026 del clásico automóvil

Fue exportado a Italia y, poco después, llegó a la Argentina, donde comenzó a ensamblarse en 1977 en la planta de Fiat Concord.

En el mercado argentino se ofreció en versiones básica y Lujo. Su motor trasero de 843 cc entregaba entre 34 y 44 CV, según la configuración, y mantenía la sencillez como principal virtud. Aunque fue económico y confiable, no logró grandes cifras de ventas.

Versiones deportivas y evolución

En Argentina, IAVA desarrolló el 133 T IAVA, con modificaciones estéticas y mayor potencia. Se destacaba por su estilo deportivo bicolor, spoiler frontal y escape doble.

Su motor de 903 cc alcanzaba 50 CV y una velocidad máxima de 132 km/h, cifras competitivas para un auto urbano de su época.

También apareció el 133 IAVA Top, con cambios en la parrilla, paragolpes y logotipos distintivos.

Estos intentos buscaron reposicionar al modelo en un mercado dominado por rivales como el Renault 12 y el Peugeot 504, aunque la producción local se interrumpió definitivamente en 1982.

Así se vería el nuevo Fiat 133 la versión 2026 del clásico automóvil (1)

El Fiat 133 imaginado en 2026

La propuesta digital de ChatGPT proyecta un automóvil compacto y moderno, manteniendo la esencia de las líneas angulosas del original.

Se lo imagina con carrocería de dos puertas, faros LED estilizados, parrilla reducida y llantas deportivas.

En el interior, la visión conceptual incluye un tablero digital, conectividad avanzada y terminaciones minimalistas.

Todo esto se combina con un lenguaje retro que evoca la simpleza del fiat 133 clásico, pero adaptado a tendencias actuales.

