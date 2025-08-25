Estos son los autos que menos combustible consumen en Argentina

A la hora de elegir un auto nuevo, cada vez más argentinos se fijan en cuánto gasta por kilómetro. La suba constante de los combustibles , sumada a la necesidad de optimizar gastos, convirtió a la eficiencia en un punto central a la hora de elegir autos .

Sin embargo, no siempre lo que promete la ficha técnica coincide con lo que pasa en la calle: por eso, además de los datos oficiales de fábrica, se toman en cuenta pruebas reales en ciudad y en ruta que muestran diferencias importantes.

El Toyota Corolla híbrido es el líder indiscutido en materia de eficiencia. Su sistema híbrido, que combina un motor naftero 1.8 litros con otro eléctrico autorecargable, rinde un total de 122 CV. Lo más destacado está en el consumo urbano: puede bajar a apenas 4,4 litros cada 100 km , una cifra muy difícil de igualar en el mercado local.

El hatch y sedán compacto Toyota Yaris monta un motor naftero 1.5 litros de 107 CV. Según la marca, su consumo mixto es de 5,9 L/100 km , aunque las pruebas muestran diferencias: en ciudad gasta alrededor de 9,3 L/100 km, mientras que en autopista se estabiliza en unos 7,8 L/100 km.

El Fiat Cronos , producido en Córdoba y líder en ventas en Argentina, es un sedán del segmento B que equipa un motor 1.3 litros de 99 CV. Su consumo mixto oficial es de 6,0 L/100 km , lo que lo convierte en uno de los más económicos de su categoría, especialmente considerando su buena relación entre espacio, precio y eficiencia.

fiat cronos Fiat Cronos, el segundo auto más vendidos en el primer semestre del 2025.

Chevrolet Onix

La última generación del Chevrolet Onix ofrece un motor 1.0 turbo de 116 CV, con consumos declarados en torno a 6,4 L/100 km en ciclo mixto. Se destaca por combinar prestaciones ágiles con un rendimiento competitivo dentro del segmento de los compactos.

Volkswagen Polo (versión Track)

Con motor 1.6 litros de 110 CV, el Polo Track tiene un consumo oficial de 6,9 L/100 km. Sin embargo, en pruebas de manejo se registraron cifras más altas: alrededor de 10 L/100 km en ciudad y 7,5 L/100 km en ruta a 130 km/h.

Renault Kwid

El citycar de la marca francesa, el Renault Kwid, equipado con un motor 1.0 de tres cilindros y 66 CV, es uno de los más accesibles del mercado. Su tamaño reducido ayuda a mantener un consumo bajo: en uso mixto real se ubicó en 7 L/100 km.

renault kwid 2025.png Créditos: Renault.

Nissan Versa

El sedán mediano de Nissan utiliza un motor 1.6 de 118 CV. Aunque no tiene cifras oficiales publicadas, en pruebas de manejo mostró un consumo de 10,4 L/100 km en ciudad y unos 7,5 L/100 km en ruta. Si bien no es el más austero, ofrece comodidad y equipamiento superiores dentro de su rango.

Una comparación necesaria de autos que menos consumes

A la hora de ponerlos frente a frente, queda claro que el Toyota Corolla híbrido está varios pasos adelante en ahorro de combustible, sobre todo en ciudad, donde su sistema eléctrico marca la diferencia. Entre los modelos más tradicionales, el Fiat Cronos y el Chevrolet Onix logran un buen equilibrio entre consumo y prestaciones, mientras que el Renault Kwid es una alternativa económica y accesible para quienes priorizan el bajo gasto por encima del confort o la potencia.

Así, el mercado argentino ofrece opciones para distintos bolsillos, pero la eficiencia ya no es un detalle secundario: es un factor clave al momento de decidir la compra. Entre híbridos que sorprenden con cifras bajísimas y compactos que logran consumos razonables, la elección dependerá del tipo de uso que cada conductor le dé al auto. Lo cierto es que, con el precio del combustible en constante suba, elegir un modelo que gaste poco es más importante que nunca.