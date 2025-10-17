Nuevo Peugeot 408: lujo, potencia y precio confirmado para el mercado argentino

En Argentina , Peugeot presentó oficialmente el nuevo Peugeot 408 GT , un auto que marca un antes y un después dentro del segmento de los vehículos de gama alta. Con una silueta moderna y distintiva, esta apuesta del León combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y el espíritu deportivo de un coupé.

Este lanzamiento refuerza la renovación de la marca en el país, con una propuesta que prioriza el diseño, la tecnología y la experiencia de conducción. La llegada del Peugeot 408 GT representa un paso más en la estrategia de consolidar a Peugeot Argentina dentro de los líderes en innovación y confort.

La historia de la línea 400 siempre tuvo un vínculo especial con el público argentino. Desde los recordados 405 y 406 hasta los modelos actuales, la saga se caracterizó por su fiabilidad y diseño refinado. Este nuevo auto hereda ese legado con un enfoque mucho más audaz y futurista.

Fabricado sobre la plataforma EMP2 , el Peugeot 408 GT ofrece proporciones equilibradas y una aerodinámica trabajada en detalle. Su parrilla delantera del color de la carrocería, los faros Matrix LED y las llantas de 20 pulgadas le otorgan una presencia inconfundible entre los autos de su categoría.

El interior del Peugeot 408 GT mantiene el reconocido i-Cockpit 3D , con pantalla digital de 10 pulgadas y un volante compacto calefaccionado que mejora el control y la visibilidad. Además, incorpora conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, junto con WiFi, recarga por inducción y cuatro puertos USB-C.

En cuanto a potencia, este auto Peugeot está equipado con un motor 1.6 turbo nafta de 215 CV y 300 Nm, asociado a una caja automática de ocho velocidades. Este conjunto ofrece una conducción ágil, silenciosa y eficiente, ideal para quienes buscan prestaciones sin perder confort.

El confort interior se ve reforzado con asientos certificados AGR, tapizados en cuero y Alcántara, climatización avanzada y un baúl de 536 litros, ampliable a 1.611 litros. En materia de seguridad, suma seis airbags, ESP, ABS, frenado autónomo y más de diez asistentes ADAS de última generación.

El nuevo Peugeot 408 GT ya está disponible en Argentina a un precio sugerido de USD 52.200, con una garantía transferible de 3 años o 100.000 km. Una propuesta que combina diseño, tecnología y confort premium en un solo auto Peugeot, ideal para quienes buscan destacarse en cada viaje.