17 de octubre de 2025 - 15:00

Nuevo Peugeot 408: lujo, potencia y precio confirmado para el mercado argentino

El nuevo Peugeot 408 GT aterriza en Argentina con diseño innovador, gran equipamiento y una propuesta que redefine el segmento de los autos de alta gama.

Por Ignacio Alvarado

En Argentina, Peugeot presentó oficialmente el nuevo Peugeot 408 GT, un auto que marca un antes y un después dentro del segmento de los vehículos de gama alta. Con una silueta moderna y distintiva, esta apuesta del León combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y el espíritu deportivo de un coupé.

Este lanzamiento refuerza la renovación de la marca en el país, con una propuesta que prioriza el diseño, la tecnología y la experiencia de conducción. La llegada del Peugeot 408 GT representa un paso más en la estrategia de consolidar a Peugeot Argentina dentro de los líderes en innovación y confort.

La historia de la línea 400 siempre tuvo un vínculo especial con el público argentino. Desde los recordados 405 y 406 hasta los modelos actuales, la saga se caracterizó por su fiabilidad y diseño refinado. Este nuevo auto hereda ese legado con un enfoque mucho más audaz y futurista.

Fabricado sobre la plataforma EMP2, el Peugeot 408 GT ofrece proporciones equilibradas y una aerodinámica trabajada en detalle. Su parrilla delantera del color de la carrocería, los faros Matrix LED y las llantas de 20 pulgadas le otorgan una presencia inconfundible entre los autos de su categoría.

Motor, tecnología y confort: lo mejor del nuevo Peugeot 408 GT

El interior del Peugeot 408 GT mantiene el reconocido i-Cockpit 3D, con pantalla digital de 10 pulgadas y un volante compacto calefaccionado que mejora el control y la visibilidad. Además, incorpora conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, junto con WiFi, recarga por inducción y cuatro puertos USB-C.

En cuanto a potencia, este auto Peugeot está equipado con un motor 1.6 turbo nafta de 215 CV y 300 Nm, asociado a una caja automática de ocho velocidades. Este conjunto ofrece una conducción ágil, silenciosa y eficiente, ideal para quienes buscan prestaciones sin perder confort.

El confort interior se ve reforzado con asientos certificados AGR, tapizados en cuero y Alcántara, climatización avanzada y un baúl de 536 litros, ampliable a 1.611 litros. En materia de seguridad, suma seis airbags, ESP, ABS, frenado autónomo y más de diez asistentes ADAS de última generación.

El nuevo Peugeot 408 GT ya está disponible en Argentina a un precio sugerido de USD 52.200, con una garantía transferible de 3 años o 100.000 km. Una propuesta que combina diseño, tecnología y confort premium en un solo auto Peugeot, ideal para quienes buscan destacarse en cada viaje.

