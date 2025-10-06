6 de octubre de 2025 - 13:30

Llega el Peugeot más esperado a Argentina y promete revolucionar el segmento accesible

La gran sorpresa renovada del "León" está lista para arribar, importada desde Francia. El precio estimado.

Por Ignacio Alvarado

Peugeot afina el regreso del 408, un vehículo que combina rasgos de crossover, coupé y sedán, y que llegará importado a la Argentina antes de fin de año.

El modelo será presentado oficialmente el próximo 15 de octubre en un evento exclusivo que la marca francesa organizará para su red de concesionarios y prensa especializada. Allí se revelarán los detalles del lanzamiento que, según anticipan desde Stellantis, buscará reposicionar a Peugeot como una de las marcas de mayor estatus dentro del grupo.

Cómo será el nuevo Peugeot 408 que llega a Argentina

El nuevo 408 rompe con la herencia del sedán que se fabricó en El Palomar entre 2011 y 2021.

Con una silueta totalmente distinta y una propuesta de diseño más moderna, se ubica ahora en el segmento D (mediano), por encima del 308. Mide 4,69 metros de largo, 1,85 de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,79 metros, con una altura reducida de 1,48 metros. Su despeje es de 190 milímetros, lo que refuerza su carácter de crossover.

En el exterior destacan las llantas de 20 pulgadas, la parrilla sin marco, los faros delanteros full LED con las características “garras” luminosas y un remate trasero tipo fastback, con un baúl de 560 litros.

El interior adopta el conocido i-Cockpit, el sistema de diseño que caracteriza a Peugeot, con un volante compacto y una posición de manejo baja y deportiva.

Producido en Francia, donde se vende desde 33.500 euros, el 408 ofrece en Europa versiones híbridas enchufables, eléctricas y nafteras. Para el mercado argentino, todo indica que arribará con el nivel de equipamiento GT y un motor 1.6 THP turbo de 215 caballos y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, según adelantó iProfesional.

El regreso del 408 también marca un hito para Stellantis en la región. En 2021, el grupo había anunciado el cierre de la producción de los modelos medianos Peugeot 308, 408 y Citroën C4 Lounge en la planta de El Palomar.

