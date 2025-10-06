Llega el Peugeot más esperado a Argentina y promete revolucionar el segmento accesible

La gran sorpresa renovada del "León" está lista para arribar, importada desde Francia. El precio estimado.

Peugeot afina el regreso del 408, un vehículo que combina rasgos de crossover, coupé y sedán, y que llegará importado a la Argentina antes de fin de año.

El modelo será presentado oficialmente el próximo 15 de octubre en un evento exclusivo que la marca francesa organizará para su red de concesionarios y prensa especializada. Allí se revelarán los detalles del lanzamiento que, según anticipan desde Stellantis, buscará reposicionar a Peugeot como una de las marcas de mayor estatus dentro del grupo.

El nuevo 408 rompe con la herencia del sedán que se fabricó en El Palomar entre 2011 y 2021.

Con una silueta totalmente distinta y una propuesta de diseño más moderna, se ubica ahora en el segmento D (mediano), por encima del 308. Mide 4,69 metros de largo, 1,85 de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,79 metros, con una altura reducida de 1,48 metros. Su despeje es de 190 milímetros, lo que refuerza su carácter de crossover.

En el exterior destacan las llantas de 20 pulgadas, la parrilla sin marco, los faros delanteros full LED con las características “garras” luminosas y un remate trasero tipo fastback, con un baúl de 560 litros.