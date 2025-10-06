En un mercado de motos cada vez más competitivo, la Honda GLH150continúa consolidándose como una de las opciones más equilibradas para uso urbano y laboral. Diseñada bajo la filosofía japonesa de eficiencia y durabilidad, este modelo se destaca por su rendimiento confiable, su bajo costo de mantenimiento y su confort diario.
Tres atributos que la han convertido en una de las más elegidas dentro del segmento Business.
Diseño y equipamiento
La GLH150 combina una estética moderna con la robustez que caracteriza a Honda. Su diseño incorpora carenados rediseñados con líneas más afiladas y detalles en negro brillante, que aportan una imagen más deportiva y elegante.
Honda confirmó el precio actual de la GLH150 (1)
A nivel ergonómico, ofrece una posición de manejo relajada y cómoda, ideal para quienes la usan a diario para trabajar o desplazarse en ciudad. El asiento de generosas dimensiones y el centro de gravedad bajo mejoran la estabilidad, incluso con carga o acompañante.
Motor y rendimiento
El motor monocilíndrico de 149,2 cc, con tecnología PGM-FI (inyección electrónica programada), entrega una potencia equilibrada con bajo consumo de combustible y emisiones reducidas.
Su caja de 5 velocidades permite aprovechar al máximo el torque disponible, brindando una conducción suave tanto en el tránsito urbano como en trayectos más largos.
Gracias a su tanque de 12,5 litros, la autonomía supera ampliamente los 350 kilómetros, un punto muy valorado por repartidores y usuarios que buscan eficiencia.
Honda confirmó el precio actual de la GLH150 (2)
Seguridad y confort
La GLH150 incluye freno a disco delantero y tambor trasero, una suspensión delantera telescópica y ruedas de 18 pulgadas que mejoran la absorción de irregularidades.
Su iluminación LED y la instrumentación digital aseguran visibilidad y funcionalidad incluso en jornadas extensas de trabajo.
Precio oficial en octubre 2025
De acuerdo a la lista de precios vigente de Honda Motor de Argentina, la Honda GLH150 tiene un valor sugerido de $4.421.400, con mantenimiento de garantía por un año o 12.000 kilómetros.