Honda confirmó el precio actual de la GLH150

La moto del segmento Business de Honda mantiene su liderazgo entre quienes buscan confiabilidad, bajo consumo y una excelente relación precio-calidad.

Por Andrés Aguilera

En un mercado de motos cada vez más competitivo, la Honda GLH150continúa consolidándose como una de las opciones más equilibradas para uso urbano y laboral. Diseñada bajo la filosofía japonesa de eficiencia y durabilidad, este modelo se destaca por su rendimiento confiable, su bajo costo de mantenimiento y su confort diario.

Por Andrés Aguilera
Por Andrés Aguilera

Tres atributos que la han convertido en una de las más elegidas dentro del segmento Business.

Diseño y equipamiento

La GLH150 combina una estética moderna con la robustez que caracteriza a Honda. Su diseño incorpora carenados rediseñados con líneas más afiladas y detalles en negro brillante, que aportan una imagen más deportiva y elegante.

A nivel ergonómico, ofrece una posición de manejo relajada y cómoda, ideal para quienes la usan a diario para trabajar o desplazarse en ciudad. El asiento de generosas dimensiones y el centro de gravedad bajo mejoran la estabilidad, incluso con carga o acompañante.

Motor y rendimiento

El motor monocilíndrico de 149,2 cc, con tecnología PGM-FI (inyección electrónica programada), entrega una potencia equilibrada con bajo consumo de combustible y emisiones reducidas.

Su caja de 5 velocidades permite aprovechar al máximo el torque disponible, brindando una conducción suave tanto en el tránsito urbano como en trayectos más largos.

Gracias a su tanque de 12,5 litros, la autonomía supera ampliamente los 350 kilómetros, un punto muy valorado por repartidores y usuarios que buscan eficiencia.

Seguridad y confort

La GLH150 incluye freno a disco delantero y tambor trasero, una suspensión delantera telescópica y ruedas de 18 pulgadas que mejoran la absorción de irregularidades.

Su iluminación LED y la instrumentación digital aseguran visibilidad y funcionalidad incluso en jornadas extensas de trabajo.

Precio oficial en octubre 2025

De acuerdo a la lista de precios vigente de Honda Motor de Argentina, la Honda GLH150 tiene un valor sugerido de $4.421.400, con mantenimiento de garantía por un año o 12.000 kilómetros.

Por Andrés Aguilera
Por Ignacio Alvarado
Por Andrés Aguilera
Por Sergio Faria