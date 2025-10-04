4 de octubre de 2025 - 20:00

Así sería la nueva Chevrolet C-20: la versión 2027 de la histórica camioneta

Chevrolet. Un ícono del campo y las rutas argentinas podría renacer como una de las camionetas con un diseño moderno e innovador.

Así sería la nueva Chevrolet C-20 la versión 2027 de la histórica camioneta (1)
Por Andrés Aguilera

La historia de las camionetas Chevrolet en Argentina está llena de modelos que marcaron época. Entre ellas, la Chevrolet C-20 se convirtió en un verdadero clásico: robusta, confiable y pensada tanto para el trabajo rural como para quienes necesitaban un vehículo versátil.

Leé además

Toyota Corolla Cross: cuál es su nuevo precio final para octubre 2025

Toyota Corolla Cross: cuál es su nuevo precio final para octubre 2025

Por Ignacio Alvarado
asi seria el nuevo volkswagen gacel: la version 2027 del historico auto

Así sería el nuevo Volkswagen Gacel: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera

La Chevrolet C-20 en Argentina: un repaso histórico

La C-20 comenzó a fabricarse en el país en la década del ‘90, en la planta de Santa Isabel, Córdoba, bajo un acuerdo entre General Motors y CIADEA (Renault Argentina).

Era la sucesora de la legendaria C-10 y se ofrecía con motorizaciones nafteras y diésel, siempre con una configuración de chasis resistente y caja de gran capacidad.

Así sería la nueva Chevrolet C-20 la versión 2027 de la histórica camioneta (2)

Entre sus características más recordadas se encontraban:

  • Motores Chevrolet 250 nafteros de 4.1 litros o Perkins 4236 diésel de 3.9 litros (más tarde Maxion 4.0 turbodiésel).

  • Caja manual de 5 velocidades.

  • Opciones de frenos a disco con ABS.

  • Cabina simple y doble, con versiones de trabajo y ediciones más equipadas como la Custom.

La producción de la C-20 en Argentina se mantuvo hasta 1997, cuando fue reemplazada por la Chevrolet Silverado, siguiendo la estrategia global de la marca en la región.

La visión de la IA: una Chevrolet C-20 versión 2027

Ahora, la inteligencia artificial nos permite imaginar cómo sería una Chevrolet C-20 de nueva generación, adaptada a los tiempos actuales pero sin perder la esencia de la histórica pick-up.

La recreación propone una camioneta con:

  • Diseño robusto, inspirado en la línea actual de Chevrolet Silverado, pero con guiños al estilo cuadrado de las C-20 clásicas.

  • Motorización híbrida o incluso 100% eléctrica, acorde a las tendencias de la industria.

  • Cabina moderna con tecnología de asistencia a la conducción, conectividad total y mayor seguridad.

  • Opciones de carga que recuerdan a la practicidad de las versiones de los 90, pero con materiales livianos y resistentes.

Así sería la nueva Chevrolet C-20 la versión 2027 de la histórica camioneta (1)

Un clásico que vive en la memoria

Aunque ya no se fabrica desde hace más de 25 años, la Chevrolet C-20 sigue siendo muy buscada por coleccionistas y usuarios que valoran su durabilidad y simpleza mecánica.

Esta recreación no es oficial, sino una invención de la inteligencia artificial ChatGPT, que proyecta cómo podría lucir una hipotética versión 2027 del histórico modelo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi se veria la nueva chevrolet c-10: la version 2025 de la historica camioneta

Así se vería la nueva Chevrolet C-10: la versión 2025 de la histórica camioneta

Por Andrés Aguilera
Volkswagen Vento: cuál es su precio actualizado en octubre 2025

Volkswagen Vento: cuál es su precio actualizado en octubre 2025

Por Ignacio Alvarado
Precio del Ford Territory, el SUV más vendido

El nuevo SUV más vendido en Argentina y su sorpresivo precio que lo metió al podio de los 0km

Por Ignacio Alvarado
fiat confirmo el nuevo precio del cronos para octubre

Fiat confirmó el nuevo precio del Cronos para octubre

Por Andrés Aguilera