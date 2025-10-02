El Toyota Corolla Cross es hoy el SUV más vendido en Argentina, consolidándose como uno de los autos más elegidos por quienes buscan tecnología, seguridad y un gran valor de reventa. En octubre 2025 se mantiene como referente dentro de su segmento y como uno de los autos más competitivos del país.

Este auto Toyota se produce en Brasil y se importa a Argentina , donde rápidamente se ganó un lugar protagónico. Con motores nafteros 2.0 y una variante híbrida 1.8 eCVT, ofrece versatilidad para quienes necesitan un auto confiable tanto en la ciudad como en viajes largos.

La automotriz Toyota no solo logró ubicar al Corolla Cross en el top de los SUV, sino que también lo posicionó dentro del ranking general de autos más vendidos en Argentina . Su equilibrio entre precio , calidad y confiabilidad lo convierte en una de las opciones más recomendadas.

Durante julio de 2025, el Toyota Corolla Cross alcanzó más de 12.000 patentamientos y superó al Volkswagen Taos, reafirmando la supremacía de Toyota en el competitivo mercado de autos en Argentina .

Estos valores actualizados mantienen al auto Toyota como uno de los SUV más accesibles y competitivos dentro del mercado de autos en Argentina.

Características destacadas del Toyota Corolla Cross 2025

El Toyota Corolla Cross recibió un restyling en 2024, con parrilla estilo panal y mejoras interiores en 2025, como instrumental digital de 10 pulgadas y visión 360° en las versiones más equipadas. Esto lo convierte en un auto avanzado frente a otros autos de Argentina.

La automotriz Toyota también incorporó servicios conectados con rastreo, alertas de seguridad y monitoreo en tiempo real. Con estas innovaciones, este auto amplía su propuesta tecnológica y se diferencia de otros autos medianos en Argentina.

Toyota Corolla Cross: cuál es su nuevo precio final para octubre 2025

En materia de seguridad, el auto Toyota incluye múltiples airbags, control de estabilidad, frenos ABS y asistente de arranque en pendientes. Estos elementos lo colocan entre los autos más confiables y seguros que se venden hoy en Argentina.

El confort también sobresale: techo panorámico, asientos de cuero, cargador inalámbrico y conectividad completa hacen del Corolla Cross un auto referente entre los SUV medianos del mercado argentino.

La variante híbrida es especialmente buscada, ya que ofrece eficiencia energética y bajo consumo. En Argentina, esto es clave para quienes desean un auto moderno sin resignar economía.

Gracias a su relación entre precio, seguridad y tecnología, el Toyota Corolla Cross se mantiene como el modelo estrella de la marca. En Argentina, este auto confirma el liderazgo de Toyota dentro del segmento de SUV y refuerza su dominio en el mercado de autos.