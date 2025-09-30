30 de septiembre de 2025 - 10:42

La nueva Honda HR-V ya está en Argentina y con un increíble precio

El Honda HR-V se reafirma en el mercado de autos en Argentina con precios actualizados en septiembre 2025. Descubrí este auto híbrido compacto.

Por Ignacio Alvarado

Este auto Honda se ofrece en versiones LX y EXL, ambas importadas desde Brasil. El fabricante incorporó en su renovación características demandadas en Argentina, como puertos USB-C, cargador inalámbrico para el acompañante, nuevo diseño interior y mejoras ergonómicas.

En la estética exterior, el HR-V presenta parrilla y paragolpes en detalle Black Piano, llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas y nueva paleta de colores. Estas modificaciones refuerzan el carácter urbano y diferenciado del auto frente a otros autos SUV del país.

Dentro del interior, la versión EXL suma climatizador automático bizona, sensor de lluvia, instrumental digital TFT de 7”, paquete de asistencia Honda Sensing (con funciones como frenado autónomo, control de carril y alerta de colisión), luces traseras tipo smoke y sensores de estacionamiento delanteros. Además, el auto integra smart entry, dos tweeters delanteros y mejoras en la consola central.

Precios del Honda HR-V en septiembre 2025

  • Honda HR-V LX: $44.990.000

  • Honda HR-V EXL: $50.235.000

Características, motorización y tecnología del Honda HR-V

El Honda HR-V está equipado con motor naftero de 1.5 litros que entrega 121 CV y 145 Nm de torque, asociado a una transmisión automática tipo CVT. Esta configuración prioriza el equilibrio entre rendimiento y eficiencia en el uso diario dentro de los autos SUV.

Ambas versiones operan con tracción delantera (4×2). A diferencia de otros autos Honda con opciones de tracción total, el HR-V en Argentina se enfoca en economía y bajo costo de mantenimiento.

El sistema Honda Sensing, presente en la versión EXL, incorpora asistentes como frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, control de crucero adaptativo y monitor de punto ciego. Este paquete refuerza la seguridad del auto frente a otros autos del segmento en Argentina.

En conectividad, el auto Honda HR-V integra pantalla multimedia, puertos USB-C, cargador inalámbrico, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, y mejoras en ergonomía interior. Estas innovaciones lo colocan entre los autos mejor equipados de su segmento.

En confort, destaca el smart entry (entrada sin llave), aire acondicionado automático (EXL), sensores de lluvia y contenido premium en terminaciones interiores. Esto aporta valor frente a otros autos compactos.

El diseño de su carrocería combina líneas modernas con funcionalidad. Las luces LED, llantas diamantadas y detalles exteriores sofisticados permiten al auto Honda HR-V competir con estilo dentro de los SUV urbanos en Argentina.

