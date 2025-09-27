El Nissan Kicks Play es uno de los modelos más representativos de la marca en Argentina dentro del competitivo segmento de los SUV compactos. Con un diseño que combina líneas agresivas y detalles elegantes, se ha ganado un lugar entre los conductores que buscan un vehículo versátil, cómodo y con buena tecnología.

El Kicks Play incorpora el lenguaje de estilo denominado Emotional Geometry Design , que destaca por su parrilla frontal en “V”, ópticas afiladas y un perfil dinámico.

En el interior, ofrece una cabina amplia y silenciosa que refuerza la sensación de confort, mientras que los asientos Zero Gravity , inspirados en la tecnología de la NASA, ayudan a reducir la fatiga en viajes largos.

La calidad de terminaciones de estos autos es otro punto fuerte, con plásticos blandos en zonas de contacto y tapizados que varían según la versión, incluyendo opciones en cuero en la tope de gama.

En cuanto al equipamiento, todas las versiones vienen con pantalla táctil central, que puede ser de 7” u 8” , con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay .

Cuál es el inesperado precio del Nissan Kicks al cierre de septiembre 2025 (3)

Las versiones más completas agregan un sistema de sonido Bose® con 8 parlantes, que refuerza la experiencia de viaje.

La marca también apostó fuerte por la tecnología de asistencia a la conducción. El Kicks Play equipa la suite Nissan Intelligent Mobility, que incluye sistemas como control de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado autónomo de emergencia y control de crucero, entre otros.

Motorización y transmisiones

Bajo el capó, el modelo mantiene un motor naftero 1.6 litros de 120 caballos de fuerza y 155 Nm de torque, con un rendimiento que prioriza la eficiencia sobre la deportividad.

La transmisión varía según la versión: manual de 5 velocidades en la entrada de gama, y automática CVT en el resto, buscando mayor confort en el manejo urbano.

Cuál es el inesperado precio del Nissan Kicks al cierre de septiembre 2025 (2)

La suspensión fue calibrada pensando en los caminos latinoamericanos, ofreciendo buen equilibrio entre comodidad y firmeza.

Seguridad y confort de marcha

El Nissan Kicks Play cuenta con 6 airbags de serie, control de estabilidad (ESP), frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente.

A partir de las versiones intermedias, se suman tecnologías de asistencia activa que lo posicionan como uno de los SUV más seguros dentro de su rango de precios.

La posición de manejo elevada, el buen despeje del suelo y la dirección eléctrica colaboran para que el vehículo se adapte tanto al uso en ciudad como a viajes largos en ruta.

Precio del Nissan Kicks Play en Argentina – septiembre 2025

Según la lista oficial de la marca, estos son los valores actualizados para el mes de septiembre: