Así se vería el nuevo Peugeot 405: la versión 2027 del clásico automóvil

Autos. Un clásico de Peugeot revive en la imaginación digital: la inteligencia artificial recreó cómo luciría el 405 en pleno 2027.

Por Andrés Aguilera

Durante casi una década se consolidó como un sedán de referencia dentro del segmento mediano, recordado por su elegancia, confort y robustez.

Un modelo que marcó presencia en los 90

El 405 se destacó por un diseño moderno para la época, con líneas aerodinámicas que lo diferenciaban de los sedanes más clásicos. Fue ofrecido en versiones sedán y familiar (Break), y su interior amplio y bien equipado lo convirtió en un auto aspiracional para la clase media y alta de los años 90 en Argentina.

image

En materia de motorización, se ofreció con opciones nafteras 1.8 y 2.0 litros, además de variantes diésel muy valoradas por su durabilidad y bajo consumo, que lo convirtieron en un favorito tanto para uso familiar como para trabajo intensivo.

Producción y fin de ciclo en Argentina

La producción nacional del 405 en El Palomar se mantuvo hasta el 2001, cuando fue reemplazado por el Peugeot 406. Durante ese tiempo se fabricaron distintas versiones, incluyendo las deportivas Mi16, que ofrecían un desempeño superior y reforzaban la imagen dinámica del modelo.

El 405 también tuvo un rol destacado en el automovilismo: fue campeón del Rally Dakar en 1989 y 1990 con la versión 405 T16 Grand Raid, consolidando su reputación internacional como un auto confiable y versátil.

Una recreación hecha con inteligencia artificial

Hoy, el recordado sedán vuelve a estar en boca de todos gracias a una recreación digital realizada con inteligencia artificial. En las imágenes se lo imagina como un Peugeot 405 versión 2027, con diseño aerodinámico actualizado, faros LED y un estilo moderno que respeta la esencia del original.

Es importante remarcar que se trata únicamente de una invención de la inteligencia artificial ChatGPT, y no de un proyecto oficial de Peugeot. Sin embargo, este ejercicio visual permite soñar con cómo podría renacer uno de los autos más queridos de la marca.

Peugeot 405: un legado vigente

Aunque su producción terminó hace más de dos décadas, el 405 sigue siendo recordado como uno de los sedanes más confiables y elegantes de Peugeot. Su paso por las calles argentinas dejó una huella imborrable y aún hoy es común ver unidades en buen estado, signo de su durabilidad.

La recreación del “Peugeot 405 2027” es, más que nada, un homenaje a un auto que marcó a toda una generación y que todavía vive en el corazón de muchos conductores argentinos.

