TC 2000: Bernardo Llaver fue segundo en Paraná y se mete de lleno en la pelea por el título

El piloto esteño a bordo de su Honda, volvió a subir al podio, esta vez en Entre Ríos, le descontó puntos al líder en el campeonato y mantiene viva la ilusión.

Berni Llaver (izquierda) en el podio junto al ganador de la novena fecha en Paraná, Braian Quevedo y el Flaco Ardusso.

El piloto mendocino Bernardo Llaver fue gran protagonista este domingo en la carrera 2 de la 9ª fecha del Campeonato de TC2000, disputada en el Autódromo Ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Con un sólido ritmo y maniobras ajustadas, finalizó segundo detrás de Braian Quevedo, el vencedor de la jornada, y descontó puntos valiosos en la lucha por el campeonato.

La competencia, intensa de principio a fin, tuvo a Llaver largando desde la segunda fila y siendo parte del grupo de punta desde los primeros metros. Supo avanzar posiciones con autoridad, incluso superando en pista a Facundo Ardusso, para convertirse en el principal perseguidor del líder Quevedo, quien a bordo del Honda del Coiro Dole Racing logró su segunda victoria de la temporada, tras el triunfo en Viedma.

image El festejo en el podio del Flaco Ardusso y Berni Llaver, quienes escoltaron al ganador, Braian Quevedo. Gentileza. Llaver, con el Honda del RV Racing, mostró ritmo constante y presionó en varias vueltas al líder, sobre todo tras la neutralización por el despiste de Sandín, que reagrupó al pelotón. Sin embargo, en el relanzamiento, Quevedo defendió con solvencia la punta, y la lucha entre Llaver y Ardusso por el segundo lugar le permitió al bahiense escaparse lo suficiente para sellar la victoria.

La bandera a cuadros encontró a Quevedo primero, Llaver segundo y Ardusso tercero, en una carrera que también tuvo a Agustín Canapino como protagonista, finalizando cuarto y manteniéndose en la cima del campeonato.

image Honda colmó el podio en Paraná, con el triunfo de Quevedo y los escoltas; Llaver y Ardusso. Gentileza Con este resultado, Berni Llaver le descontó muy buenos puntos al líder del campeonato, Agustín Canapino, y se consolida como su principal escolta con 511 unidades, a solo 44 puntos. Más atrás se ubican Ardusso (492), Krujoski (349) y el ganador del día, Quevedo (329), que trepa al quinto lugar.