Mundial Sub 20: la Selección argentina Sub 20 le ganó 3-1 a Cuba

Con un doblete de Sarco y otro de Subiabre, la Albiceleste se impuso 3-1 con un hombre menos en su debut del grupo D.

Este domingo, la Selección argentina debutó en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Ante Cuba, por la primera fecha del Grupo D, el equipo de Diego Placente logró sus primeros tres puntos.

Alejo Sarco fue la figura del encuentro, que abrió el marcador desde temprano. Aunque la Albiceleste comenzó con el pie derecho, la inesperada expulsión de Santiago Fernández puso en duda el marcador para lo que restaba del encuentro, por la desventaja numérica.

Embed GOL DE SARCO Y ARGENTINA YA GANA EN EL DEBUT DEL MUNDIAL SUB 20.pic.twitter.com/MTF3Ji8OwE — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 28, 2025 Sin embargo, ante cualquier mal pronóstico, Sarco volvió a marcar y selló su doblete. Lejos de no mostrar presión, Cuba convirtió antes del descanso para comenzar la segunda parte del partido con esperanzas.

Embed ES UN GOLAZO DE ALEJO SARCO Y 2-0.



Ya doblete, qué buen 9 tiene Argentina. pic.twitter.com/pqJTxwSQjv — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 28, 2025 El tercer gol de la jornada llegó en el tiempo adicionado del complemento. El juvenil de River, Ian Subiabre, convirtió su gol con un tiro cruzado desde el sector izquierdo del campo, para cerrar la victoria.

Embed GOLAZO DE IAN SUBIABRE PARA EL 3-1. pic.twitter.com/fbrAsTZwxE — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 29, 2025 Los próximos partidos de Argentina Domingo 28 de septiembre