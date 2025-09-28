28 de septiembre de 2025 - 19:05

Deportivo Maipú cayó ante Colegiales y deberá esperar a la última fecha para ingresar al Reducido

El Deportivo Maipú perdió 2-1 ante Colegiales, por la fecha 33 del Grupo A de la Primera Nacional, en un encuentro crucial por el ascenso.

Colegiales festeja una victoria de oro ante Deportivo Maipú

Colegiales festeja una victoria de oro ante Deportivo Maipú

Por Nicolás Salas

En una tarde cargada de tensión en el estadio Omar Higinio Sperdutti, Deportivo Maipú cayó 2-1 ante Colegiales, en un partido clave por la Primera Nacional. La visita mostró efectividad y solidez en los momentos justos, mientras que el “Cruzado” pagó caro sus desconcentraciones defensivas y la falta de precisión en el tramo final.

Colegiales golpeó en el primer tiempo con dos llegadas rápidas que terminaron en gol alrededor de la media hora de juego. A los 32' y 39' del primer tiempo, por intermedio de Lucio Castillo y de Franco Zicarelli, respectivamente. Lo cierto es que la manera en la que llegaron los goles dice mucho del plan de juego de la visita, ya que el Tricolor buscó la transición rápida desde su bloque defensivo hacia los extremos y explotó las bandas, siendo la izquierda la protagonista de las jugadas más peligrosas.

Los bonaerenses aprovecharon los espacios y la velocidad de sus atacantes para sorprender a Maipú, demostrando una enorme efectividad en sus acciones, en una ventaja que pudo ampliarse al final de la primera etapa, gracias a un potente remate de Zicarelli, el cual terminó en el travesaño. Por su lado, Maipú se mostró impreciso e impotente ante la arremetida de la visita. El conjunto de Matteo jugó con los nervios y la obligación de asegurar su lugar en el Reducido de la Primera Nacional y eso se mostró en las graves concesiones defensivas del cuadro cruzado.

Esa falta de llegada condicionó a Maipú: la intención de mover la pelota se desdibujó ante la solidez defensiva visitante y los repliegues rápidos para salir en contra que sirvieron para capitalizar el resultado. Esto se rompería en la segunda etapa cuando Maipú encontró la forma de reducir a su rival y cambiar el trámite. Al inicio del complemento Mirko Bonfigli, desde el sector del mediocampo ofensivo, convirtió para descontar a los 5 minutos del segundo tiempo, lo que devolvió el ánimo en sus compañeros y permitió reabrir el partido, con Maipú buscando más el juego por dentro y presionar más arriba, obligando a Colegiales a retrasarse un poco y a reforzar la protección del área.

Colegiales respondió con un ajuste táctico: al minuto 9 del ST realizó un cambio ofensivo (salió Elías Ocampo e ingresó Federico Marín) para refrescar las piernas y preservar la capacidad de contragolpe desde segunda línea. Por su parte, el Cruzado se adelantó en el campo y fue con todo en busca del empate, generando sus mejores minutos de juego. Sin embargo, la falta de claridad en la definición y la frustración de sus jugadores se hizo sentir en la expulsión del experimentado Rubens Sambueza, tras una discusión con el árbitro.

El pitazo final sentenció un triunfo de enorme valor para Colegiales, que se llevó tres puntos vitales de Mendoza y ratificó su crecimiento en el torneo. Para Maipú quedó la frustración de haber reaccionado tarde y comprometer sus aspiraciones de meterse en el Reducido. Este malestar se acrecentó en un grupo de hinchas de Deportivo Maipú, quienes descargaron su bronca contra los propios jugadores locales, en medio de insultos y recriminaciones por la derrota. La situación derivó en forcejeos cerca del alambrado y obligó a la intervención de efectivos de seguridad para contener a los simpatizantes y permitir que el plantel se retirara a los vestuarios.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Maipú?

El Botellero visitará a Atlanta el próximo sábado a las 15:30, en un encuentro que definirá su ingreso al Reducido en la Primera Nacional, ya que se encuentra octavo con 45 unidades, una más que Colegiales, su rival directo, quien recibirá el mismo día y horario al líder y finalista, Deportivo Madryn.

Ficha del partido

Formación de Deportivo Maipú

Titulares:

  • 1 Ignacio Pietrobono
  • 4 Luciano Paredes
  • 2 Luciano Arnijas
  • 6 Aaron Aguero
  • 3 Juan de la Reta
  • 5 Lucas Faggioli
  • 8 Mirko Bonfigli
  • 10 Franco Saccone
  • 11 Marco Campagnaro
  • 7 Tomás Silva
  • 9 Pio Bonacci

Suplentes:

  • 12 Nahuel Galardi
  • 13 Santiago Paulini
  • 17 Lucas Vallejo
  • 14 Rubens Sambueza
  • 15 Emiliano Ozuna
  • 16 Agustín Bustinduy
  • 19 Juan Cruz Arno
  • 18 Iván Sandoval
  • 20 Víctor Barrera

DT: Alexis Matteo

Formación de Colegiales

Titulares:

  • 1 Emilio Di Fulvio
  • 8 Franco Malagueño
  • 4 Santiago Strasorier
  • 2 Ian Rasso
  • 6 Leandro Martínez Montagnoli
  • 3 Franco Hanashiro
  • 7 Laureano Marra
  • 5 Lucio Castillo
  • 11 Elías Ocampo
  • 10 Franco Zicarelli
  • 9 Valentín Robaldo

Suplentes:

  • 12 Juan Martín Rojas
  • 14 Sebastián Silguero
  • 15 Joaquín Cancio
  • 16 Federico Marín
  • 17 Bahiano García
  • 18 Facundo Montiel
  • 19 Tomas Perri
  • 20 Nicolás Franco

DT: Leonardo Fernández

Goles: 31' Lucio Castillo (COL), 38' Franco Zicarelli (COL), 50' Mirko Bonfigli (DEP)

Cambios: 45' Iván Sandoval x Marco Campagnaro (DEP), 54' Federico Marín x Elías Ocampo (COL), 62' Matías Ferreira x Leandro Martínez Montagnoli (COL), 68' Emiliano Ozuna x Tomás Silva (DEP), 76' Rubens Sambueza x Lucas Faggioli (DEP)

Amonestados: Bahiano García (COL), Ian Rasso (COL), Valentin Robaldo (COL), Emilio Di Fulvio (COL)

Expulsados: 90'(+1) Rubens Sambueza (DEP)

Minuto a minuto y estadísticas:

